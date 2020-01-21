Greta Thunberg Davos Zirvesi'nde konuştu!

Geçtiğimiz yıl Time Dergisi tarafından yılın kişisi seçilen iklim aktivisti Greta Thunberg İsviçre'de düzenlenen Davos Dünya Ekonomi Zirvesi'nde konuşma yaptı.

Thunberg zirveye katılan iş dünyası ve siyasi liderlere seslenerek, "Bugüne kadar iklim değişikliği ile savaşmak adına hiçbir şey yapılmadı. Hepimiz dünyamız ve iklim değişikliğine bağlı sorunlar için savaşıyoruz. Daha büyük bir perspektiften bakarsanız kısaca harekete geçmek adına hiçbir şeyin yapılmamış olduğunu görürsünüz. Bundan çok daha fazlasına ihtiyacımız var." açıklamasında bulundu.

