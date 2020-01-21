HABER
  4. Greta Thunberg Davos Zirvesi'nde konuştu!

Greta Thunberg Davos Zirvesi'nde konuştu!

DÜNYA HABERLERİ  | 21.01.2020 12:04 | Son Güncelleme

Davos Zirvesi'nde konuşan Greta Thunberg, "İklim değişikliği ile savaşmak adına hiçbir şey yapılmadı" ifadelerini kullandı.

Greta Thunberg Davos Zirvesi'nde konuştu!

Geçtiğimiz yıl Time Dergisi tarafından yılın kişisi seçilen iklim aktivisti Greta Thunberg İsviçre'de düzenlenen Davos Dünya Ekonomi Zirvesi'nde konuşma yaptı.

Thunberg zirveye katılan iş dünyası ve siyasi liderlere seslenerek, "Bugüne kadar iklim değişikliği ile savaşmak adına hiçbir şey yapılmadı. Hepimiz dünyamız ve iklim değişikliğine bağlı sorunlar için savaşıyoruz. Daha büyük bir perspektiften bakarsanız kısaca harekete geçmek adına hiçbir şeyin yapılmamış olduğunu görürsünüz. Bundan çok daha fazlasına ihtiyacımız var." açıklamasında bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sıfır diye aldığı otomobil boyalı ve camı değişmiş çıktı! Sıfır diye aldığı otomobil boyalı ve camı değişmiş çıktı!
Toplu firar: En az 100 mahkum kaçtıToplu firar: En az 100 mahkum kaçtı
Tecavüz çetesinden son anda kurtuldular!Tecavüz çetesinden son anda kurtuldular!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
greta Davos

En Çok Okunan Haberler

Sürpriz nikah! Sosyal medyadan duyurdu

Sürpriz nikah! Sosyal medyadan duyurdu

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

'Döner Kardeşler' suç örgütü hakim karşısında! İnanılmaz ifadeler

'Döner Kardeşler' suç örgütü hakim karşısında! İnanılmaz ifadeler

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan emeklilik sistemiyle ilgili açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan emeklilik sistemiyle ilgili açıklama

Irak'ta ABD Büyükelçiliği'ne füzeli saldırı

Irak'ta ABD Büyükelçiliği'ne füzeli saldırı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Genç kız bekaretini satışa çıkardı!

Genç kız bekaretini satışa çıkardı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Saçları görünen kadın hakem ülkesine dönemiyor!

Saçları görünen kadın hakem ülkesine dönemiyor!

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Toplu firar: En az 100 mahkum kaçtı

Toplu firar: En az 100 mahkum kaçtı

Karavanda korku dolu anlar! Tecavüzcü çeteden son anda kurtuldular

Tecavüz çetesinden son anda kurtuldular!

İdlib'de göç edenlerin sayısı 40 bini geçti

Korkutan açıklama! Sayıları 40 bini geçti

AB: Türkiye'ye yaptırım için isim listesi oluşturuluyor!

AB: Türkiye'ye yaptırım için isim listesi oluşturuluyor!

Göçmen konvoyu nehri aştı, sınırı geçti!

Göçmen konvoyu nehri aştı, sınırı geçti!

'Gizemli hastalık' nedeniyle ölü sayısı yükseldi

'Gizemli hastalık' nedeniyle ölü sayısı yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.