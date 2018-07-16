Griezmann'dan Fortnite sevinci!

Dünya kupası heyecanı sona erdi. Geride futbolseverler için pek çok unutulmaz an kalırken dünyaca ünlü yıldızların oyun göndermeli sevinçleri oyunseverlerin gönlünde taht kurdu. Meksika-Brezilya maçında Neymar'ın CS:GO göndermeli gol sevincinden sonra, Fransa-Hırvatıstan final karşılaşmasında penaltı vuruşunu gole çeviren Griezmann golün sonrasında yaptığı Fortnite göndermeli gol sevinci dikkat çekti.

İşte Griezmann'ın gol sevinci

GRIEZMANN HIT EM WITH THE FORTNITE DANCE pic.twitter.com/ZRkojkXwjg — Marina Molnar (@mkmolnar) July 15, 2018

Futbolcuların gol sevinçlerinde oyunlara gönderme yapmaları son dönemde giderek artan bir trend haline geldi. Bakalım önümüzdeki günlerde bu kervana kimler katılacak.

Neymar'ın Meksika karşısında yaptığı CS:GO göndermeli gol sevinci

A comemoração era referencia do cs kkkkkk Neymar tá viciado pic.twitter.com/txkieRlUjO — y anna (@hakyxeon) July 2, 2018



