Griezmann'dan Fortnite sevinci!

Dünya kupası heyecanı sona erdi. Geride futbolseverler için pek çok unutulmaz an kalırken dünyaca ünlü yıldızların oyun göndermeli sevinçleri oyunseverlerin gönlünde taht kurdu. Meksika-Brezilya maçında Neymar'ın CS:GO göndermeli gol sevincinden sonra, Fransa-Hırvatıstan final karşılaşmasında penaltı vuruşunu gole çeviren Griezmann golün sonrasında yaptığı Fortnite göndermeli gol sevinci dikkat çekti.
İşte Griezmann'ın gol sevinci
GRIEZMANN HIT EM WITH THE FORTNITE DANCE pic.twitter.com/ZRkojkXwjg— Marina Molnar (@mkmolnar) July 15, 2018
Futbolcuların gol sevinçlerinde oyunlara gönderme yapmaları son dönemde giderek artan bir trend haline geldi. Bakalım önümüzdeki günlerde bu kervana kimler katılacak.
Neymar'ın Meksika karşısında yaptığı CS:GO göndermeli gol sevinci
A comemoração era referencia do cs kkkkkk Neymar tá viciado pic.twitter.com/txkieRlUjO— y anna (@hakyxeon) July 2, 2018
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