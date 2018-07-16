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Griezmann'dan Fortnite sevinci!

ESPOR HABERLERİ  | 16.07.2018 16:08 | Son Güncelleme

Ünlü futbolcular gol sevinçleriyle video oyunlara gönderme yapmaya devam ediyor.

Griezmann'dan Fortnite sevinci!

Dünya kupası heyecanı sona erdi. Geride futbolseverler için pek çok unutulmaz an kalırken dünyaca ünlü yıldızların oyun göndermeli sevinçleri oyunseverlerin gönlünde taht kurdu. Meksika-Brezilya maçında Neymar'ın CS:GO göndermeli gol sevincinden sonra, Fransa-Hırvatıstan final karşılaşmasında penaltı vuruşunu gole çeviren Griezmann golün sonrasında yaptığı Fortnite göndermeli gol sevinci dikkat çekti.

İşte Griezmann'ın gol sevinci

Futbolcuların gol sevinçlerinde oyunlara gönderme yapmaları son dönemde giderek artan bir trend haline geldi. Bakalım önümüzdeki günlerde bu kervana kimler katılacak.

Neymar'ın Meksika karşısında yaptığı CS:GO göndermeli gol sevinci


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Anahtar Kelimeler:
eSpor Griezmann fortnite world cup gol sevinci

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