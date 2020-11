Grinin Elli Tonu’yla adını duyuran Dakota Johnson’ın yeni filminden fragman geldi

Grinin Elli Tonu filmiyle yıldızı parlayan Dakota Johnson, Manchester By the Sea filmindeki performansıyla Oscar ödülüne layık görüşen Casey Affleck ve unutulmaz dizi How I Met Your Mother’la hafızalara kazınan Jason Segel’in başrollerini paylaştığı Our Friend filminden ilk fragman yayınlandı.

Dünya prömiyerini Toronto Film Festivali aracılığıyla yapan film eleştirmenler tarafından beğenilmiş, Segel, Johnson ve Affleck'i performansları takdir edilmişti. Filmde Dakota Johnson'ı hayatının son zamanlarını yaşayan hasta bir kadın olarak görüyoruz.

OUR FRİEND KONUSU

Gabriela Cowperthwaite yönetmenliğindeki Our Friend, ömrünün son zamanlarını yaşayan arkadaşına destek olmaya çalışan bir adamın hikayesini konu ediyor. Nicole’ün yaşamak için sadece altı ayı kalmıştır. Hastalığı nedeniyle karısının öleceğini öğrenen Matthew, büyük bir yıkıma uğrar. Onları bu zorlu dönemlerinde yalnız bırakmak istemeyen Matthew’ın en yakın arkadaşı, destek olabilmek için çiftin evine taşınmaya karar verir. Arkadaşlarının eve taşınmasının etkisi ise, onların hayal ettiklerinden de fazla olur.

Our Friend, ülkemizde vizyona girmeyecek. Ancak dünyada 22 Ocak 2021 tarihinde vizyondaki yerini alması bekleniyor.