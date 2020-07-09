Grip : Nedenleri, belirtileri, tedavisi

Grip, yediden yetmişe kadın erkek fark etmeksizin görülen, aynı zamanda pek çok farklı sebebi olan bir rahatsızlıktır. Kendine özel spesifik belirtileri bulunan gribin teşhisi kolaydır. Ancak yine de birçok hastalıkla ortak belirtisi bulunabileceğinden genelde başka rahatsızlıklar ile karıştırılabilir. Bunun nedeni ise sık görülen ve yaygın olan bir hastalık olmasıdır. Grip Nedenleri Nelerdir? Grip genelde virüsün neden olduğu bir rahatsızlıktır. İnfluenza adı verilen virüs, bedene girdiği andan itibaren etkilerini göstermeyebilir. Daha sonra herhangi bir tetikleyici durumla karşılaşıldığında ortaya çıkabilir. Bu da virüslerin kılıflarında bulunan kendini uzun süre muhafaza edebilme özelliğinden kaynaklanır. Hastalıkların belirtileri genelde hastalığın neden ortaya çıktığını teşhis etmekte yardımcı olur. Aslında pek çok sebepten dolayı gribe yakalanılabilir. Fakat belirtiler genelde aynıdır. 1. Kalabalık ortamlar Okullar, otobüsler, sınıflar gibi kalabalık ortamlar gribin en sık bulaştığı ortamlardır. Ortamda bulunan herhangi biri grip virüsü taşımasına rağmen belirtileri göstermiyor olabilir. Taşıyıcısı olduğu virüsü ortamda bulunan kişilere bulaştırabilir. Bu duruma önlem olarak özellikle bulaşıcı hastalıkların kol gezdiği kız aylarında başkalarıyla yakın temasta bulunmaktan kaçınılmalıdır. Bulunulan ortamlardan sürekli olarak havalandırılmalıdır. Aksi halde solunum yoluyla grip virüsü bulaşabilir.

2. Soğuk havalar Gribe neden olabilen 200’e yakın virüs bulunuyor. Virüsler, elverişli üreme ortamını buldukları zaman kendini gösterir ve kolayca vücuda işler. Bu virüslerden biri de rhino adı verilen virüstür. Rhino, özellikle kuru ve soğuk havalarda ürer. Genelde belirtilerini hemen gösteren bir virüs tipidir. Soğuk ve kuru geçen kış aylarında bu virüse karşı mutlaka önlem alınmalıdır. Soğuk havalarda kuruyan burun mukozası savunma mekanizmasının daha az çalıştığını gösterir. Bu durumu fırsata çeviren rhino virüsü de bu ortamda kolayca üreyerek gribe yakalanmaya neden olur. 3. Beslenme yetersizliği İnsan hayatının sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için beslenme düzeninin önemi büyüktür. Her insanın alması gereken kalori, yağ, protein, vitamin gibi maddelerin miktarları farklıdır. Bu farklılık boy, kilo, yaş gibi değişkenlerin etkisiyle oluşur. Eğer yeterince besin ihtiyacı karşılanmazsa bağışıklık sistemi zayıflar ve virüsler için elverişli bir ortam oluşur. 3. Yaş Yaş pek çok hastalıkta etkili olduğu gibi gripte de önemli bir faktördür. Özellikle küçük çocukları ve yaşlı bireyleri hedef alan virüsler, bağışıklık sisteminin zayıf olduğu insanlara kolayca bulaşır. Yaşı ilerlemiş kişiler genelde kronik olmayan mevsimsel gribe yakalanır.

4. Diğer hastalıklar Birçok hastalık bağışıklık sistemini hedef alır. Özellikle HIV virüsünün neden olduğu AIDS hastalığında bağışıklık sistemi giderek zayıflar. Bu da birçok hastalığa daha kolay yakalanılmasına neden olur. Aynı zamanda AIDS sebebiyle bağışıklığı yorgun düşmüş ve gribe yakalanmış kişilerin tedavi süreci uzun olur. Basit bir virüsün neden olduğu gripten kurtulması oldukça güçtür. Kimi zaman da kronik hastalıklar gribe neden olabilir. Özellikle solunum yolu hastalıklarıyla mücadele eden birinin gribe yakalanma olasılığı yüksektir. 5. Gebelik Gebelikte hormonların değişmesinden dolayı birtakım rahatsızlıklar daha kolay kendini gösterir. Özellikle gebeliğin ani gelişime evrelerinde gribe yakalanmak daha kolaydır. Hormon değişikliği bağışıklık sistemini olumsuz etkiler ve virüslerin herhangi bir çeşidinin vücuda daha kolay yerleşmesine neden olur. Hamilelikte grip yaşanması durumunda hastalıktan kurtulmak normale göre daha zor olabilir. Çünkü bu süreç annenin oldukça dikkatli beslenmesi gereken bir süreç olduğundan grip tedavisinde etkili besinlerden istediği kadar tüketemeyebilir. Aynı zamanda bebeğin gelişimini olumsuz etkilememek adına antibiyotik kullanamayan anne adaylarının iyileşme sürecinin daha uzun sürmesi normaldir.

5. Obezite Obezitenin neden olduğu düzensiz ve sağlıksız beslenme alışkanlığı sadece kilo problemi yaşanmasına neden olmaz. Yaşanan kilo problemi beraberinde diğer hastalıkların da zayıflamış bağışıklık sisteminden yararlanmasına yol açar. Özellikle mevsim geçişlerinde obez kişilerin gribe yakalanma olasılığı yüksektir. Yağ dengesini bozan her durum karşısında grip ile mücadele etmek zorunda kalınabilir. Grip Belirtileri Nelerdir? 1. Yüksek ateş Yüksek ateş genelde gribin en net belirtilerinden biri olarak karşımıza çıkar. Ateş kimi zaman normal halde seyrederken kimi zaman da ani yükselmeler yaşanabilir. Özellikle çocuklarda ve yaşlılarda bu durum daha sık ve aniden olur. Hastalığa neden olan virüslerin şiddetine göre de ateşlenme durumu şiddetlenebilir. Ateşin aşırı yükseldiği durumlarda vücut sıcaklığını dengelemek adına doktor yardımına başvurmak en sağlıklı davranıştır. 2. Halsizlik Vücuttaki en küçük hareket için bile enerji harcanır. Herhangi bir hastalık halinde vücut, sahip olduğu enerjiyi savunma mekanizmasına aktarır. Vücut tüm enerji ihtiyacını hastalıkla mücadelede kullanır ve hasta kendini her zamankinden daha halsiz ve yorgun hisseder.

3. Kas ağrıları Gribin yayılması sonucunda sadece klasik belirtiler yaşanmaz. Aynı zamanda kaslarda ve eklemlerde şiddetli ağrılar da hissedilir. Bu ağrılar genelde kaslarda biriken laktik asitten kaynaklanır. Laktik asit, dokulara baskı uygulayarak eklemlerde ağrı oluşmasına neden olur. Halsizlikten ve yetersiz enerjiden kaynaklanan laktik asit birikimi günlük hayatta rutin olarak gerçekleştirilen aktiviteleri dahi kısıtlar. Basit bir hastalık gibi görünen gribin yaratabileceği etkilerin bilincinde olmak bu yüzden çok önemlidir. 4. Öksürük Grip virüslerinin neden olduğu enfeksiyonlar özellikle boğazda ve burunda daha hızlı bir şekilde yayılır. Grip virüslerinin arasında nemli ortamlarda yayılması kolay olan bir çeşit bulunur. Bu virüs çeşidi boğazlarda kolayca yer edinerek önce kuru öksürüğe sonradan da tahrişe neden olur. Sürekli boğazda bir şey varmış hissi yaratarak kuru öksürükle birlikte boğaz ağrıları yaşatır. Karşılaşılması en muhtemel grip belirtilerindendir. 5. İştahsızlık Grip esnasında vücuttaki kritik değişimlerden biri de iştahın kapanmasıdır. Bağışıklık sistemi yeterli enerji olmadığında zayıflar ve virüsler iştahsızlık problemine neden olur. Yeterli enerjiyi besinler yoluyla elde edemeyen vücutta virüsler kolaylıkla çoğalabilir. Ayrıca enerjinin büyük bir kısmı virüsle meşgul olduğu için vücut sindirim işlemini de verimli olarak yapamaz.

6. Titreme Aniden ateşlenmelerin neden olduğu durumlardan biri de titremelerdir. Sıcaklığı normal koşullarda olan bir ortamda otururken ani titremeler ve üşümeler yaşanabilir. Vücut sıcaklığının bozulması bağışıklık sistemindeki eşik enerjisinin oluşmasına engel olur. Bu da savunmasız kalmayı sağlar. Bu durumlar yaş kritiği olan kişilerde ölümle bile sonuçlanabilir. Bu yüzden mutlaka önlem alınması gerekir. 7. Burun akıntısı Vücudun savunma mekanizmaları salgı bezleriyle birlikte kontrol edilir. Bunlardan biri de burun akıntısına neden olan mukus salgısıdır. Burunda biriken enfeksiyonlar mukusla birlikte sökülerek dışarı atılır. Bu akıntı aslında vücudun savunma mekanizmasına bağlı olarak yaşanan bir belirtidir. Burun akıntısının koyu kıvamlı ve sarımtırak bir renkte olması enfeksiyonun ne derecede yayıldığını gösterir. Teşhisin koyulmasında çok önemli bir rol oynayan belirtidir. Grip Tedavisi Nasıl Yapılır? 1. Kalabalık ortamlardan uzak durun Birçok kişinin aynı havayı soluması gribin bulaşma ihtimalini artırır. Özellikle salgının daha çok bulunduğu kış aylarında kapalı ve kalabalık ortamlarda çok fazla bulunmamaya özen gösterin. Hatta bunun için önlem olarak ağız maskelerinden de faydalanabilirsiniz. Bulunduğunuz ortamı da sıklıkla havalandırın. Havasızlık solunum kalitesini düşürür ve dolayısıyla enerji üretimini de azaltır.

2. Sarımsak ve soğan tüketin Sarımsak ve soğanın içerisinde bulunan antibakteriyel özellikler ve antioksidan sayesinde bağışıklık sistemi eski dinçliğine kavuşur ve virüsle savaşması kolaylaşır. Hatta grip döneminde her gün bir adet yiyeceğiniz sarımsak iyileşme sürecinizi kısaltır. Eğer evde hasta biri varsa odasına koyacağınız soyulmuş sarımsaklar ortama antioksidan etkisini bırakarak olası virüsleri de yok eder. 3. Sağlıklı beslenin Özellikle iyileşme sürecinde direkt olarak ayağa kalkmanıza yardımcı olacak en etkili tedavi biçimi sağlıklı beslenmedir. Hastalık sürecinde mutlaka C vitamini bakımından zengin olan besinleri tüketin. Mandalina, portakal, limon gibi besinler bağışıklık sisteminize katılarak daha hızlı bir şekilde iyileşmenize yardımcı olur. Bununla beraber C vitamini emilimini azaltan diğer unsurlara da dikkat etmeniz gerekir. Eğer demir eksikliği varsa C vitamini emilimi azalabilir. C vitaminiyle birlikte demir eksikliğini de gidermeniz gerekebilir. 4. Bol su tüketin Vücudunuzun savunma mekanizması salgıladığı bazı salgılar sayesinde enfeksiyonların sökülmesine yardımcı olur. Ancak bu yoğun sıvının da vücuttan atılması gerekir. Bu süreçte salgı bezleri daha fazla çalışır. Savunma mekanizmasının neden olduğu bu duruma karşılık mutlaka sık sık su içmelisiniz. Günlük içtiğiniz su miktarından biraz daha fazla su tüketmeniz daha dinç bir şekilde ayağa kalkmanıza yardımcı olur.

5. Egzersiz Bu dönemde dinlenmek oldukça önemlidir. Ancak sürekli bir yatış halinde olunması vücutta kan akışını yavaşlatır. Bu da istenmeyen bir durumdur. Çünkü vücut sıcaklığının korunması gerekir. Ancak sürekli yatan kişilerde vücut ısısı giderek azalır. Günlük basit hareketlerle birlikte dolaşıma yardımcı olabilir ve beraberinde de vücut sıcaklığınızı artırabilirsiniz. Artan vücut sıcaklığı virüslerin doğal yoldan ölmelerini sağlar. 6. İlaçlar Eğer yukarıda saydığımız tedavi yolları işe yaramıyor ve durumunuz ağırlaşıyorsa mutlaka bir doktora başvurmalısınız. Doktorunuzun aldığı kan ve idrar örnekleri teşhisin koyulmasını sağlar. Daha sonra vücudunuzda bulunan enfeksiyonların dışarı atılabilmesi ve iltihaplanmaların kuruması adına antibiyotik etkili ilaçlar kullanılır. Bu ilaçların düzenli kullanılması sonucunda grip kolay bir şekilde geçer. Eğer bağışıklık sisteminiz oldukça düşmüşse vitamin takviyesi de yapılabilir. 7. Soğuktan uzak durun Soğukta üremesi kolay olan çeşitli virüslerden bahsetmiştik. Eğer soğuğa maruz kalmışsanız etrafta bulunan virüsler vücudunuza kolayca yerleşir ve kendini belirtilerle birlikte gösterir. Hücrelerin hastalanmasına neden olan grip virüsleri, hücrenin kendi sıcaklığıyla ölebilecek virüslerdir. Bu yüzden hastalık döneminde soğukta kalmamaya özen göstermelisiniz. Özellikle terledikten sonra vücudun ısı hassasiyeti artar. Terledikten sonra soğuk bir şeyler yiyip içmemeye özen gösterin.

Grip Nasıl Geçer? Gribin teşhis aşamasında karşılaşılan belirtilen uygulanacak olan tedavinin seçimi konusunda oldukça belirleyicidir. Uygulanan tetkikler sonucu koyulan teşhisin ardından tedavi biçimi şekillenir. Hastalığın şiddetine göre tedavi seçeneklerinden bir veya birkaçı uygulanır. Kimi zaman tıbbi müdahale gerekirken kimi zaman şifalı bitkiler yeterli olur. Tedavi düzgün ve düzenli uygulandığı takdirde iyileşme süreci hızlı olur. Grip nasıl çabuk geçer diye merak edip yapılan yanlış uygulamalar hastalığın şiddetini artırabilir. Bu sebeple hastalığın tedavisi için uzman bir doktorun kontrolünden geçilmesi gerekir. Özellikle kritik yaş grubunda değerlendirilen yaşlılar ve çocuklar gribin etkilerinden kurtulmak için daha dikkatli davranmalıdır. Yaşlılar ve çocuklar gribe karşı daha yoğun önlemler almalı, mutlaka yeterli vitamin takviyesiyle vücutlarını desteklemelidir. Aynı zamanda direkt olarak uygulanan enjeksiyonlar da kritik yaş grubundakiler içindir. Gribe Ne İyi Gelir? Doğanın bizlere sunduğu şifalı bitkiler arasında hemen hemen her hastalığa karşılık gelen bir bitki bulunur. Bunlardan yararlanarak kimyasal ürünlerden tamamen arınmış bir şekilde tedavinizi gerçekleştirebilirsiniz. Her gün en az bir kase yoğurt yiyerek tedavi sürecinizi hızlandırabilirsiniz. Yoğurdun içerisinde bulunan yararlı bakteriler bağışıklık sisteminizi destekleyerek savunma mekanizmanızı güçlendirir. Ara ara alacağınız ılık duşlar vücut sıcaklığınızı korur. Bu yöntem aynı zamanda ateşlenmelerin de önüne geçer. Eğer ateşlenmeleri sıklıkla yaşıyorsanız sirkeye batırılmış olan ılık bezleri eklem bölgelerinize ve alnınıza koyarak ateşinizi doğal yöntemlerle düşürebilirsiniz.