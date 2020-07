Grip : Nedenleri, belirtileri, tedavisi

2. Sarımsak ve soğan tüketin

Sarımsak ve soğanın içerisinde bulunan antibakteriyel özellikler ve antioksidan sayesinde bağışıklık sistemi eski dinçliğine kavuşur ve virüsle savaşması kolaylaşır. Hatta grip döneminde her gün bir adet yiyeceğiniz sarımsak iyileşme sürecinizi kısaltır. Eğer evde hasta biri varsa odasına koyacağınız soyulmuş sarımsaklar ortama antioksidan etkisini bırakarak olası virüsleri de yok eder.

3. Sağlıklı beslenin

Özellikle iyileşme sürecinde direkt olarak ayağa kalkmanıza yardımcı olacak en etkili tedavi biçimi sağlıklı beslenmedir. Hastalık sürecinde mutlaka C vitamini bakımından zengin olan besinleri tüketin. Mandalina, portakal, limon gibi besinler bağışıklık sisteminize katılarak daha hızlı bir şekilde iyileşmenize yardımcı olur. Bununla beraber C vitamini emilimini azaltan diğer unsurlara da dikkat etmeniz gerekir. Eğer demir eksikliği varsa C vitamini emilimi azalabilir. C vitaminiyle birlikte demir eksikliğini de gidermeniz gerekebilir.

4. Bol su tüketin

Vücudunuzun savunma mekanizması salgıladığı bazı salgılar sayesinde enfeksiyonların sökülmesine yardımcı olur. Ancak bu yoğun sıvının da vücuttan atılması gerekir. Bu süreçte salgı bezleri daha fazla çalışır. Savunma mekanizmasının neden olduğu bu duruma karşılık mutlaka sık sık su içmelisiniz. Günlük içtiğiniz su miktarından biraz daha fazla su tüketmeniz daha dinç bir şekilde ayağa kalkmanıza yardımcı olur.