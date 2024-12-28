Grip olduğunu zanneden kadın 6 hafta komada kaldı! Uyandığında bacaklarını kesildiğini fark etti... "Mavi bir sıvı kustum"

MYNET|DIŞ HABERLER İngiltere'de yaşayan 46 yaşındaki Beth Budgen yan tarafında ağrı hissettiğini söyleyerek yatağa girdikten sonra ertesi gün uyandığından mavi bir sıvı kustu. Kız kardeşi Andrea yardım çağırarak onu hastaneye götürdü. Hastanede Budgen'e grip ve zatürre teşhisi konuldu. Organları iflas ettiğinden, kadın tıbbi olarak indüklenen bir komaya sokulan Budgen 6 hafta boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi.

BACAKLARINI KAYBETTİ

Doktorlar yaptıkları tetkiklerde Budgen'a Strep A enfeksiyonu teşhisi koydu ve bu durumun sepsise yol açtığını söyledi. Durumu giderek kötüleşirken Budgen 6 haftanın sonunda komadan uyandığında bacaklarını ve ellerini kaybedeceğini öğrendi.

Kız kardeşlerinin hastane sürecinde bir an olsun yanından ayrılmadığını ifade eden Budgen, "Kız kardeşlerim travma geçirmişti, tüm bu zaman boyunca yatağımın başındaydılar. Atlatmam için hep dua ettiler. Andrea bir günlük tutmuştu, bu daha sonra benim için eksik parçaları doldurmak adına gerçekten faydalı oldu" dedi.

8 KEZ AMELİYAT OLDU

8 kez ameliyat olan Budgen'in bir başparmağı ve birkaç parmak ucu aldı. Cerrahlar ellerini kurtarmayı başardı ve zorlu bir fizyoterapi programı inanılmaz bir iyileşme geçirmesine yardımcı oldu. Bacaklarının kesilmesinin kendisi için 'travma dolu' bir deneyim olduğunu söyleyen Budget, sepsis konusunda farkındalık yaratmayı amaçladığını dile getirdi.