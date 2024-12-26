Mucizenin gerçek adı! Tren raylarına uzanan 56 yaşındaki adamın üzerinden dakikalarca tren geçti... Hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalkıp yürüdü

MYNET|DIŞ HABERLER Hindistan'ın Kerala eyaletindeki Kannur bölgesinde Mangalore-Thiruvananthapuram treninin geçtiği sırada mucizevi anlar yaşandı. Adı Pavithran olarak açıklanan 56 yaşındaki adam tren geçmeden önce rayların üzerine doğru çömelmişti. Trenin geldiğini görünce raylara uzanmaya başladı. Tren dakikalar boyunca rayların üzerine uzanan adamın üzerinden geçti. Tren uzaklaşınca Pavithran hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalktı. Olaya ait görüntüler sosyal medyada gündem yarattı.

"TRENİ GEÇ FARK ETTİM"

Pavithran telefonda olduğunu ve çok geç olana kadar treni fark etmediğini söyledi. Kaçacak zamanı olmadığından rayların üzerine uzanmaya karar verdi. Pavithran, sosyal ağlardaki söylentiler hakkında "Hiç sarhoş değildim. Hayatımı kurtarmak için rayların üzerinde yatmaya karar verdim" dedi.