GSM nedir? GSM numarası nasıl alınır ve öğrenilir?

Yüz yüze iletişimin de önüne geçen mobil iletişim dünya genelinde herkes tarafından en çok tercih edilen iletişim şekli oldu. Milyarlarca kullanıcı GSM operatörlerinin sunduğu çeşitli tarifeler kullanarak sesli ve görüntülü konuşmalar yapıyor. Farklı ülkeler ve farklı şehirlerden milyarlarca insan GSM adı verilen protokol sayesinde birbirleriyle görüşebiliyor.

GSM ne demek?

GSM açılımı İngilizce olarak Global System for Mobile'dir. Türkçe olarak ise Mobil İletişim için Küresel Sistem anlamına gelir. Kişiler arası telsiz ile iletişimin en gelişmiş halidir. GSM operatörleri tüm mobil telefon hattı kullanıcılarını uluslararası ağa bağlayabilir.

GSM nedir?

Cep telefonlarında bulunan iletişim protokolüdür. Türkiye'de ve dünyada birçok GSM operatörü vardır. Türkiye'deki en bilinen GSM operatörleri şunlardır: Vodafone, Turkcell, PTTCell, Avea. Bu operatörler farklı tarifeler sunar. Faturalı ya da faturasız olarak seçilen tarifeler konuşma, mesajlaşma ve internet paketi içerir.

GSM numarası alınan operatörün yeterliliğine ve özelliklerine göre dünyanın her yerinden görüşmeler yapılabilir. GSM operatörleri kullanıcılarının bulunduğu her yerde baz istasyonlarından yararlanabilmesini sağlamakla yükümlüdür. Kullanıcının bağlı olduğu operatör, kullanıcısının birkaç baz istasyonu arasında kesinti yaşamadan görüşme yapmasını sağlar.

GSM numarası nedir?

Cep telefonlarının iletişim protokollerinde kullanılan numara GSM numarasıdır. GSM operatörlerinden alınır. Verilen hat bir numaraya sahip olur. Baştaki sıfır ile birlikte on bir hanelidir. Sonraki ilk üç sayı ise numaranın bağlı olduğu operatöre göre değişiklik gösterir. Hiçbir GSM numarasından bir tane daha yoktur.

Devre tamamlayıcı olarak SIM kart kullanılması gerekir. SIM kısaltmasının açılımı "Subscriber Identity Modüle"dir. Türkçe'si ise Abone Kimlik Modülü'dür. Mobil telefonlarda kullanılır. Mobil telefonun arama yapabilmesi için SIM karta ihtiyacı vardır.

SIM kartlar, telefonlara koyulan şifreler ile telefonun sahibi dışındaki kişiler tarafından ulaşılamaz olur. SIM kart sahibi, telefonunu değiştirse bile kartı aktararak bir başka telefonda aynı GSM numarasını kullanabilir.

GSM numarası nasıl alınır?

Mobil telefon kullanmak isteyen kişi GSM operatörlerinden kendilerine en uygun tarifeyi seçerek GSM numarası sahibi olabilirler. Faturalı GSM hattı tercih edenler aldıkları paketin içeriğine göre aylık olarak sabitlenmiş bir fatura öderler. Faturasız GSM hatları ise yüklenilen ücret kadar çalışır. Ön ödemeli GSM telefon hatları olarak da bilinir.

Önceleri kontör adı verilen yükleme türü günümüzde tl yüklemesi olarak anılır. Yüklenen ücret karşılığında arama, mesajlaşma ya da internet kullanımı yapılabilir. Operatörler ayrıca tarifenin belirtilen süre içinde yetmediği durumlar için ek paket hizmetleri de verirler.

Operatör ve ödeme tercihinin ardından numara seçilir. Tüm işlemler operatörlerin kullanıcı adaylarından talep ettiği kimlik fotokopisi ve taahhütlü sözleşmeler ile gerçekleştirilir. Bazı operatörler GSM numarası alan kullanıcılarına telefon almaları konusunda da bazı kolaylıklar, indirimler ve kuponlar sağlar.

GSM numarası nasıl öğrenilir?

Birinin GSM numarasına ulaşmak istenilen durumlar olabilir. Veya sürekli olarak arayarak ya da mesaj atarak rahatsız eden numaranın kime ait olduğu bilinmek istenebilir. Kullanıcı bu gibi durumlarda GSM operatöründen yardım alabilir.

Örneğin bazı GSM operatörleri bu durumlar için özel mesaj hatları verir. Sahibi merak edilen numara, operatörün verdiği mesaj numarasına gönderilir. Her operatörün verdiği numara ve bu numaraya gönderilen mesajın ücretlendirmesi farklı olabilir.

Bazı durumlarda ise kişi kendi telefon numarasını unutabilir. Yeni almıştır ve ezberlememiş olabilir. Bu durumlarda telefon numarasını öğrenebilmek için kendi telefonunu kullanmalıdır.

Telefonundaki tuşlara sırasıyla; *101# olacak şekilde basmalıdır.

Bunun ardından arama tuşuna bastığında kendi numarasını ekranda görebilir.

Tüm bunlar dışında bilinmeyen numaralara ulaşma ya da bir GSM numarasının kime ait olduğunu bulma amacıyla kurulan siteler de vardır. Bu sitelerden de numaralara ulaşmak mümkündür. Aynı şekilde bu hizmet, GSM operatörlerine ait sitelerde de yer alır.



