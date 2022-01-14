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GTA 6 yakında geliyor mu? Analistler çıkış tarihini söyledi! Oyunculara güzel haber

14.01.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rockstar Games'in duyurması merakla beklenen Grand Theft Auto 6'nın (GTA 6) çıkış tarihi ile alakalı ilginç bir gelişme yaşandı. Rockstar Games'in bağlı olduğu Take-Two'nun Zynga'yı satın almasını inceleyen analistler, GTA 6'nın çıkış tarihini paylaştı. Peki GTA 6 ne zaman çıkacak? İşte analistlere göre GTA 6'nın çıkış tarihi...

GTA 6 yakında geliyor mu? Analistler çıkış tarihini söyledi! Oyunculara güzel haber

Grand Theft Auto (GTA) oyun serisine son olarak GTA 5 (Grand Theft Auto V) eklenmişti. 2013 yılında çıkan oyunun milyonlarca kopyası satılmıştı. Ancak oyuncuların Rockstar Games'ten artık yeni bir GTA oyunu beklentisi, yani GTA 6 beklentisi var. GTA 6'nın çıkış tarihi kesin olarak bilinmese de analistlerin bu konuda önemli bir iddiası bulunuyor.

ANALİSTLER, GTA 6'NIN ÇIKIŞ TARİHİNİ ORTAYA ÇIKARDI

Take-Two’nun yakın zamanda Zynga’yı satın alması için yapılan analizlere göre, GTA 6, 2024 mali yılında (Nisan 2023-Mart 2024 arası) piyasaya sürülebilir.

Bu haftanın başlarında Take-Two’nun 12,7 milyar dolara mobil oyun şirketini satın alması, tarihteki en büyük video oyunu şirketi satın alımı oldu.

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Şirket, bu satın almayla ilgili olarak yayımladığı bir basın açıklamasında birleşik şirketin 2024 mali yılının sonuna kadar, yani önümüzdeki üç yıl içinde yıllık yüzde 14’lük bir büyüme oranı sağlamasının beklendiğini söyledi.

Jefferies'ten bir analist, 2024 mali yılında piyasaya sürülecek en az bir Rockstar oyunu olduğuna inandıklarını söylüyor.

GTA

Cowen analistine göre ise, yüzde 14'lük büyüme, Take-Two'ya yaklaşık 9 milyar dolarlık harcama gerektirecek.

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Bunun da "2024 mali yılında gerçekleşecek olası bir GTA 6 lansmanı" ile ilgili olduğu iddia ediliyor.

Söz konusu iddia, GTA 6'nın 2025'e kadar çıkmayabileceğini, ancak 2023'ün Rockstar için olası bir hedef olduğunu belirten geçen yılki raporlarla oldukça örtüşüyor.

Ancak yine de kesin bir şeyler söylemek güç.

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