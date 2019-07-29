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Guatemala'da ABD ile imzalanan iltica anlaşması mahkemeye taşındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 23:48 | Son Güncelleme

Guatemala'da ABD ile imzalanan iltica anlaşması mahkemeye taşındı

GUATEMALA (AA) - Guatemala’nın insan hakları savcısı Anayasa Mahkemesine, hükümetin ABD ile yaptığı Orta Amerika'dan iltica için ABD'ye gidenlerin geçiş yaptıkları bu ülkede kalmasını öngören "güvenli üçüncü ülke" anlaşmasının iptali için başvuruda bulundu.

İnsan hakları savcısı Jordan Rodas tarafından Anayasa Mahkemesine yapılan başvuruda, anlaşmanın ABD Başkanı Donald Trump'ın Guatemala’ya yönelik yaptırım tehditleri altında imzalandığı belirtildi.

Rodas ayrıca geçen hafta Washington’da anlaşmayı imzalayan Dışişleri Bakanı Enrique Degenhart’ın azledilmesi ve hakkında soruşturma açılmasını talep etti.

Öte yandan iki ülke arasında birkaç aydır devam eden görüşmelerin ardından imzalanan anlaşmaya karşı dün başkentte toplanan ve yürüyüş düzenleyen göstericiler, Devlet Başkanı Jimmy Morales ve hükümete tepki göstermişti.

- "Güvenli üçüncü ülke" anlaşması

Washington yönetimi ile Guatemala, birkaç aydır devam eden görüşmelerin ardından 26 Temmuz'da Salvador ve Honduras dahil Orta Amerika'dan iltica için ABD'ye giden kişilerin geçiş yaptıkları bu ülkede kalmasını öngören "güvenli üçüncü ülke" anlaşması imzalamıştı.

Geçen hafta çarşamba günü anlaşmaya varılmazsa Guatemala'ya gümrük vergisi koyma tehdidinde bulunan Trump, anlaşmanın imzalanmasının ardından Guatemala hükümetinin ABD'nin dostu olduğunu söylemişti.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Guatemala Parlamentosunda onaylanması gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Guatemala İltica anlaşması

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