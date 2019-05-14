Guatemala'da eski diktatörün kızı Devlet Başkanlığı adaylığından men edildi

Guatemala'da mahkeme, eski diktatör Efrain Rios Montt'un Devlet Başkanlığı için yarışan kızı Zury Rios'un adaylığını iptal etti.

BBC'nin haberine göre Anayasa Mahkemesi, ülkede 16 Haziran'da yapılacak genel seçimlerde Valor partisinden aday Zury Rios'u Devlet Başkanlığı adaylığından men etti.

Mahkeme, karara, Guatemala anayasasının, ülkede darbeyle iktidara gelen kişilerin yakın akrabalarının devlet başkanı olarak görev yapmasını yasaklamasını gerekçe olarak gösterdi.

Guatemala'da, 1982'de yaptığı askeri darbeyle yönetime el koyan eski General Rios Montt, diktatörlüğü döneminde bin 700'den fazla Maya yerlisinin ölüm emrini vererek soykırım ve insanlığa karşı suç işlediği iddiasıyla yargılanmış ve 2013'te 80 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Guatemala Anayasa Mahkemesi, söz konusu kararı, "usulde hata" gerekçesiyle bozmuş ve yeniden yargılama istemişti. Montt, geçen yıl nisan ayında, 91 yaşında ölmüştü.

Diğer yandan, Guatemala'da Yüksek Seçim Mahkemesi, haziranda yapılması planlanan seçimde Devlet Başkanı adayı olan ve mart ayında hakkında tutuklama kararı çıkarılan eski Başsavcı Thelma Aldana'nın adaylığını geçen ay iptal etmişti.