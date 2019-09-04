Guatemala'da yolsuzlukları soruşturan komisyonun görevine son verildi

GUATEMALA (AA) - Guatemala'da yolsuzlukları soruşturan Birleşmiş Milletler (BM) destekli Guatemala Uluslararası Cezasız Kalmayla Mücadele Komisyonunun (CICIG) görevi 12 yılın ardından son buldu.

Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales'in gelecek iki yıl için yetkilendirmeyi reddetmesi üzerine CICIG'in ülkedeki görevi sona ermiş oldu.

Morales, 31 Ağustos'ta, CICIG'in yetkisinin yenilenmeyeceğini ve mevcut görev süresinin salı günü sona ermesiyle komisyonun ülkeden ayrılacağını belirtmişti.

- "Guatemala halkının büyük bölümü, yıllar boyunca gösterdiğiniz kararlılık için sizlere teşekkür ediyor"

İnsan hakları savcısı Jordan Rodas, Komisyon başkanı Ivan Velasquez'e atfen yaptığı konuşmada, "Siz ve CICIG'deki tüm büyük ekip şunu bilmeli ki Guatemala halkının büyük bölümü çalışmanızı onaylıyor ve yıllar boyunca gösterdiğiniz kararlılık için sizlere teşekkür ediyor." dedi.

Velasquez de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "yolsuzluk ve cezasızlığa karşı mücadeleye bağlı" hükümet yetkililerine teşekkürlerini iletti.