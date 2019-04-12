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Gübre çukuruna düşen ineği itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 22:25 | Son Güncelleme

Denizli'de bir besi çiftliğinde gübrelerin biriktirildiği foseptik çukuruna düşen inek, itfaiye ekiplerince çıkarıldı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Honaz ilçesindeki bir besi çiftliğinde gübrelerin biriktirildiği foseptik çukuruna düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Avşinbey Mahallesi'nde Mehmet Ali Görel'e ait besi çiftliğindeki ineklerden birisi, bahçede hayvanların gübrelerinin toplandığı foseptik çukuruna düştü.

Görel, kendi imkanlarıyla ineği kurtarmayı başaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Honaz ve Kayalık şubesi itfaiye ekipleri, ineği düştüğü çukurdan çıkarmak için çalışma başlattı.

Özel kıyafet giyerek gübrelerin biriktirildiği çukura iş makinesinin kepçesi yardımıyla inen bir itfaiye eri, ineğe kemer bağladı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından iş makinesi yardımıyla çukurdan çıkarılan inek, itfaiye ekiplerince yıkandıktan sonra sahibine teslim edildi.

Mehmet Ali Görel, ineğin canlı kurtulmasına yardımcı oldukları için itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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besi büyükbaş çiftlik fosseptik gübre inek itfaiye

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