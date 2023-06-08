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Gülcemal bitiyor mu? Gülcemal yeni bölüm ne zaman? Fox TV'den açıklama!

08.06.2023 21:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gülcemal dizisi merakla izlenmeye devam ediyor. Melis Sezen , Murat Ünalmış, Nilay Erdönmez, Edip Tepeli, Ayda Aksel ve Cahit Gök gibi isimleri kadrosunda bulunduran dizi, perşembe akşamları izleyicisiyle buluşuyor. Kullanıcılar Gülcemal'in final tarihini araştırıyor. Peki, Gülcemal bitiyor mu? Gülcemal yeni bölüm ne zaman? Fox TV'den açıklama!

Gülcemal bitiyor mu? Gülcemal yeni bölüm ne zaman? Fox TV'den açıklama!

Fox TV'de ekranlara gelen Gülcemal'in yeni bölümü günün hakkında en çok arama yapılan konularından biri durumunda bulunuyor. Perşembe günleri izleyicilerin karşısına çıkan dizinin yeni bölümü merak edildi. Final iddialarına kanaldan açıklama geldi. İşte Gülcemal yeni bölüm ve final tarihiyle ilgili detaylar...

GÜLCEMAL BİTİYOR MU?

Gülcemal dizisinin 10. bölüm ile final yapacağı iddia edildi. Kanal ve yapımdan gelen bilgiye göre, reytinglerde istediği başarıyı yakalayamayan Gülcemal dizisi, bu akşam yayınlanacak olan 9. bölümün ardından, haftaya 10. bölüm ile ekranlara veda edecek.
Gülcemal dizisi 15 Haziran Perşembe günü yayınlanacak olan 10.bölümü ile ekran yolculuğunu tamamlayacak.

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GÜLCEMAL YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Gülcemal dizisi bu akşam 9. bölümü ile ekranlara geliyor. Dizi, haftaya 10. bölümünü yayınlayacak. Fox TV'de ekrana gelen dizi, perşembe güneri saat 20.00'de başlıyor.

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GÜLCEMAL 8. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Deva’nın Gülcemal ile çalışmayı kabul etmesi aralarındaki bağın kuvvetlenmesi açısından iyi oldu. Gülcemal Deva için silahı bırakır ve artık bir canavar gibi davranmayacağına söz verdi. Gülcemal’in değişmeye başlaması başta Vefa olmak üzere herkesi endişelendirmeye başladı.

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Bu nedenle büyük bir güvenlik açığı verildi ve Zafer ise oğlunu kaybetti. Ayrıca, belediye ihalesi ondan alınmış ve çok ciddi bir tazminat ödemeyle karşı karşıya kaldı. Herkesin karşısında küçük duruma düştü.

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