Gülcemal dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler, hangi kanalda? İşte Gülcemal dizisi konusu, oyuncuları ve kanalı

Ekranların yeni projelerinden Gülcemal 6 Nisan Perşembe günü ekran macerasına başladı. FOX TV ekranlarında yeni sezonunda yayınlanacak olan Gülcemal dizisi oyuncuları 2023 ekranı ve konusu araştırılıyor. İşte ekranların yeni dizisi Gülcemal yeni bölüm, konusu ve oyuncularına dair bilgiler...

GÜLCEMAL DİZİSİ KONUSU

Gülcemal, annesi tarafından küçük yaşlarda terk edilmiş ve bu travma onu karanlık bir canavara dönüştürmüştür. Gülcemal’in yolu güzeller güzeli Deva ile kesişecek ve bundan sonra Gülcemal ve Deva için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Dizi, Deva ile Gülcemal’in büyük bir nefretle başlayan ve günden güne tutkulu ve fırtınalı bir aşka dönüşen hikayesini konu alıyor. Gülcemal dizisi Bursa'da çekiliyor.

GÜLCEMAL DİZİSİ OYUNCULARI 2023

Murat Ünalmış (Gülcemal) ve Melis Sezen’i (Deva) bir araya getiren dizide; Edip Tepeli, Nilay Erdönmez, Atilla Şendil, Cahit Gök, Nilüfer Açıkalın, Samet Kaan Kuyucu, Meltem Akçöl, İpek Ayaz Kortunç, Sabahattin Yakut, Gökçem Çoban, Melike Küçük ve Ayda Aksel gibi birbirinden başarılı ve renkli isimler yer alıyor.





