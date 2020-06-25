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Güldür Güldür'de flaş ayrılıklar... Emre Altuğ ve Evrim Akın da bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2020 16:57 | Son Güncelleme

Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu'nun Güldür Güldür Show'a veda etmesinin ardından iki isim daha programdan ayrıldı. Emre Altuğ ve ünlü sunucu Evrim Akın programa veda etti.

Güldür Güldür'de flaş ayrılıklar... Emre Altuğ ve Evrim Akın da bıraktı

Güldür Güldür Show'da ayrılıklar sürüyor! Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu'nun Güldür Güldür Show'a veda etmesinin ardından iki isim Güldür Güldür Show'dan ayrıldı.

Ekranların en uzun soluklu komedi programlarından olan Güldür Güldür Show hayranlarını üzecek gelişmeler yaşandı. Snob Magazin'in özel haberine göre; Sinan Çalışkanoğlu'nun ardından şarkıcı Emre Altuğ ve ünlü sunucu Evrim Akın da Güldür Güldür Show'a veda etti.

Güldür Güldür'de flaş ayrılık! Sinan Çalışkanoğlu veda ettiGüldür Güldür'de flaş ayrılık! Sinan Çalışkanoğlu veda etti

Kasım 2018'de ekibe katılan Emre Altuğ'un 'Güldür Güldür Show' macerası yalnızca 1.5 yıl sürmüş oldu. Altuğ'un bundan böyle müzik kariyerine ağırlık vereceği öğrenildi.

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Emre Altuğ ile birlikte Evrim Akın da ekibe veda etti. Ocak 2019'da Güldür Güldür Show'a katılan Evrim Akın'ın ayrılık kararı ise sevenlerini üzdü.

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Evrim Akın'ın yaz tatilinin ardından önünü gelen projeleri değerlendirmeye alacağı öğrenildi.

Bir hafta içerisinde Sinan Çalışkanoğlu, Emre Altuğ ve Evrim Akın'ın programa veda etmesi kafaları karıştırdı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
zaten ikiside kötü oynuyordu. yapmacıklardı
tepkiler sonuç verdi..
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