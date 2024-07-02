Güldür Güldür'e dönen Onur Buldu kızını paylaştı! "Eşiniz gücenmesin ama..."

Ecem Erkek'ten sonra Onur Buldu da yeni sezonda Güldür Güldür Show’a dönüş yapmıştı. Bu güzel haber Buldu'nun fanlarını çok mutlu etti.

Oyuncu Onur Buldu özel hayatıyla da merak edilen bir isim. Onur Buldu, 2020'de öğretmen Duygu Kozoğlu ile sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. Çift, kızları Masal'ı kucaklarına alarak, ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşamıştı.

Geçtiğimiz günlerde kameralara yakalanan çift "Nazardan çok korkuyoruz. Masal'ı çekmezseniz çok mutlu olurum" diyerek dikkat çekmişti.

Onur Buldu son olarak kızıyla sosyal medyada pozlarını paylaştı.

ONUR BULDU'NUN GÜZEL EŞİNE BEĞENİ YAĞDI

Başarılı oyuncunun kızını görenler kendilerini tutamadı ve "Babanın kopyası", "Eşiniz gücenmesin ama sizin kız versiyonunuz", "Aşırı babaya benziyor" yorumlarında bulundu.



Onur Buldu'nun eşinin güzelliğine de yorum yağdı.







