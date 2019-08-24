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GÜNCELLEME - Balıkesir'de feribot iskeleye çarptı: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 16:30 | Son Güncelleme

Avşa Adası'nda feribotun iskeleye yanaştığı sırada yaşanan kazada yaralananlar tedavi altına alındı - Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy: - "Yaralıların hayati tehlikesi yok. Sorunu giderilen feribot, yolcularını alarak Tekirdağ'a doğru seferine devam etti" BELEDİYE BAŞKANI VE YARALININ AÇIKLAMALARI EKLENDİ

GÜNCELLEME - Balıkesir'de feribot iskeleye çarptı: 7 yaralı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda feribotun iskeleye çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Tekirdağ-Avşa seferi yapan 62 metre uzunluğundaki "Adalar-1" feribotunun gaz pedalı, Avşa Adası İskelesi'ne yanaşma manevrası yaptığı sırada takılı kaldı. Kontrolden çıkan feribot, daha sonra iskeleye çarptı.

İskele duvarının yıkılması nedeniyle yaralanan 7 kişiden Ferda Sezginç (38) ile Murat (36), Sezen (28), Naci (6) ve Nida Nur Küçük (4), sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer 2 kişiye ise adadaki sağlık kuruluşunda müdahalede bulunuldu.

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, AA muhabirine, feribotun kıyıya yanaşırken sigortalarının arızalanması sonucu kontrolden çıkıp iskelenin duvarına çarptığını söyledi.

Duvarın yıkılmasıyla 7 kişinin yaralandığını belirten Aksoy, "Yaralıların hayati tehlikesi yok. Sorunu giderilen feribot, yolcularını alarak Tekirdağ'a doğru seferine devam etti. Jandarma ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı." dedi.

Yaralılardan Murat Küçük de kazanın, eşi ve çocuklarıyla feribota binmek için bekledikleri sırada meydana geldiğini anlattı.

Küçük, kendisinin kolundan, eşinin ise yıkılan duvarın altında kalarak sırtından yaralandığını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Avşa Balıkesir feribot Kaza

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