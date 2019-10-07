HABER

GÜNCELLEME - Batan bottaki 11 düzensiz göçmen kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 17:30 | Son Güncelleme

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun batmasının ardından kurtarılan 11 kişi kıyıya getirildi - Botta bulunduğu belirtilen Türk vatandaşı için arama çalışmaları devam ediyor SAHİL GÜVENLİK AÇIKLAMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında batan bottaki 4'ü çocuk 11 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Karaada mevkisinde bir botun battığı ihbarı üzere bölgeye hareket etti.

Havadan ve denizden arama çalışması yapan ekipler, batan bottaki yabancı uyruklu 4'ü çocuk 11 kişiyi kıyıya getirdi.

Düzensiz göçmenlerden 4'ü tedavi amacıyla Çeşme Devlet Hastanesine götürüldü.

- Sahil Güvenlikten açıklama

Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının, botta bulunduğu belirtilen kayıp Türk vatandaşı için arama çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Göçmenlerden alınan ilk ifadelerden lastik botta 12 kişi olduklarının öğrenilmesi üzerine kayıp olduğu değerlendirilen Türkiye uyruklu bir göçmen kaçakçılığı şüphelisinin bulunması maksadıyla arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalarİmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar
Tekirdağ’dan Arnavutluk’a yardım eliTekirdağ’dan Arnavutluk’a yardım eli
Hayatını sokak hayvanlarına adadıHayatını sokak hayvanlarına adadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bot Çeşme düzensiz mülteci Karaada Sahil Güvenlik

En Çok Okunan Haberler

Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel Amerika'da evlere temizliğe gidiyor

Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel Amerika'da evlere temizliğe gidiyor

Uygunsuz görüntüleri çıkmıştı! Canlı yayında...

Uygunsuz görüntüleri çıkmıştı! Canlı yayında...

Erdoğan'dan flaş 'operasyon' açıklaması

Erdoğan'dan flaş 'operasyon' açıklaması

Merakla bekleniyordu! Rusya'dan ilk açıklama geldi

Merakla bekleniyordu! Rusya'dan ilk açıklama geldi

Emine Bulut davasında yeni gelişme!

Emine Bulut davasında yeni gelişme!

Harekat ne zaman başlayacak? Flaş açıklama

Harekat ne zaman başlayacak? Flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Irak ve Suriye tezkeresi TBMM Başkanlığı'nda

Irak ve Suriye tezkeresi TBMM Başkanlığı'nda

İnşaat işçilerini taşıyan kamyoneti devrildi: 1 ölü, 13 yaralı

İnşaat işçilerini taşıyan kamyoneti devrildi: 1 ölü, 13 yaralı

Çeşme açıklarında göçmen botu battı!

Yer: Çeşme! Zamana karşı yarış

Sakarya'da TIR dehşeti... Babanın acısı yürek yaktı

Sakarya'da TIR dehşeti... Babanın acısı yürek yaktı

8 yaşındaki Batuhan'ın kahreden ölümü...

8 yaşındaki Batuhan'ın kahreden ölümü...

Torunlarının gözü önünde dehşeti yaşadı!

Torunlarının gözü önünde dehşeti yaşadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.