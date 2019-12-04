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GÜNCELLEME - Edirne'de kendisinden haber alınamayan avukatın aracı kanalda bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 19:13 | Son Güncelleme

Avukat Hakan Çağıl Taşdelen'in bulunması için başlatılan su altı arama faaliyetlerine havanın kararmasıyla ara verildi - Meriç Nehri'nden Hamzadere Barajı'na su aktaran kanalın boşaltılmasına başlandı DETAYLAR EKLENDİ

EDİRNE (AA) - Edirne'nin İpsala ilçesinde kendisinden haber alınamayan avukat Hakan Çağıl Taşdelen'in (30) aracı, sulama kanalında bulundu.

Alınan bilgiye göre, Keşan'da yaşayan avukat, önceki akşam İpsala'ya ava gideceğini söyleyerek 22 AAL 835 plakalı aracıyla evden ayrıldı.

Taşdelen'in eve dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgede arama çalışması başlatan İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenikarpuzlu beldesi ile Koyuntepe köyü arasındaki sulama kanalında Taşdelen'in aracını buldu.

Vinç yardımıyla sudan çıkarılan araçta yapılan incelemede Taşdelen bulunamadı.

Bunun üzerine bölgeye gelen Edirne Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli dalgıçlar, kanalda arama çalışması başlattı.

Havanın kararmasıyla dalgıçlar çalışmalarına ara verirken Meriç Nehri'nden Hamzadere Barajı'na su aktaran kanalın boşaltılmasına başlandı.

Bu arada jandarma ekipleri de bölgedeki tarama faaliyetlerine devam ediyor.

Taşdelen'in yakınları ise endişeli bekleyişlerini sürdürüyor.

Keşan ilçesinde 2015 yılında avukatlık bürosu açan Taşdelen'in evli olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Edirne İpsala Jandarma kanal Keşan

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