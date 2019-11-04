GÜNCELLEME - Hava Harp Okulu'ndaki darbe faaliyetlerine ilişkin davada karar

Ergezen'e ayrıca, "Hava ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçundan 16 yıl hapis cezası veren mahkeme, TRT Genel Müdürlüğüne ait kamu binasına yönelik "cebir ve şiddet kullanarak gece vakti iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan da 9 yıl olmak üzere sanığın toplamda 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT Genel Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi avukatları da duruşmada hazır bulundu.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yapılan 29. duruşmaya, 24 tutuklu sanık ile 14 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı.

Darbe girişimi sırasında İstanbul Valisini derdest etme planını organize eden eski Albay Süleyman Demirci ve Hava Harp Okulu'nun darbe girişimi eylem ve faaliyetleri ile yapılan görevlendirmeleri koordine eden eski Kurmay Binbaşı Ecir Şık'ın yanı sıra sanıklar eski Kurmay Binbaşı Mustafa Serbest, eski Üsteğmen İsa Pek, eski Binbaşı Ümit Lütfi Altıntakan, eski Üsteğmen Sercan Özdemir ve eski Albay Ali Başaran da "Anayasayı ihlal etme’’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

- 6 sanığa müebbet hapis cezası

Sanıklardan eski binbaşılar Mücahit Erken ile Numan Ünaldı, eski yüzbaşılar Mustafa Aktaş, Mehmet Yılmaz, eski Teğmen Burak Arı ve eski Astsubay Muhammed Ali Üstün'ün "Anayasayı ihlal etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmasına hükmeden mahkeme, suçun işlenmesinden sonraki tutum ve davranışlarını lehlerine takdiri indirimi nedeni sayarak bu sanıkların cezalarını müebbet hapse çevirdi.

Karargah binası ve dışındaki kameraların sökülüp okul dışındaki boş bir alana gömülmesine ilişkin eski astsubaylar Burhan Torlak ve Yavuz Baguç'u "Anayasayı ihlale yardım etme" suçundan 13 yıl dokuzar ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, eski Kurmay Binbaşı Osman Seven'in de aynı suçtan 18 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.