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GÜNCELLEME - Tartıştığı kocasını bıçakla yaraladığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 17:30 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği hakimlikçe serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Tartıştığı kocasını bıçakla yaraladığı iddiası

Samsun'un Atakum ilçesinde bir kadının, tartıştığı kocasını bıçakla yaraladığı öne sürüldü. Gözaltına alınan 2 çocuk annesi zanlı, çıkarıldığı hakimlik tarafından serbest bırakıldı.

İddiaya göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Şenol K. (54), Adatepe Mahallesi'nde yaşayan eşi Semanur K'nin (35) evine gitti.

Çift arasında çıkan tartışma, bir süre sonra kavgaya dönüştü.

Semanur K, bu esnada ekmek bıçağıyla eşini sırt, kol ve ensesinden yaraladı.

Şenol K, 112 acil servis ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.

2 çocuk annesi Semanur K, Recep Tokur Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Atakum bıçakla yaralama Samsun

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