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GÜNCELLEME - Tuzla'da amonyak gazı zehirlenmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 16:17 | Son Güncelleme

Tuzla'daki bir fabrikada amonyak gazı sızıntısından etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı - İstanbul Valiliği: - "Olayın ihbar edilmesinin ardından itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine intikal etmiş, gaz kaçağı kontrol altına alınmıştır. Fabrikanın teknik servis bölümünde yaşanan gaz kaçağı dolayısıyla 3 çalışan hafif bir şekilde etkilenmiştir" İSTANBUL VALİLİĞİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Tuzla'daki bir fabrikada amonyak gazı sızıntısından etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Tepeören Eski Ankara Asfaltı'ndaki bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle amonyak gazı sızıntısı oldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler önlem alırken, gazdan etkilenen 3 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

- Valilikten açıklama

Olayla ilgili İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Tuzla’da bugün öğle saatlerinde bir fabrikada gaz kaçağı olayının yaşandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Olayın ihbar edilmesinin ardından itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine intikal etmiş, gaz kaçağı kontrol altına alınmıştır.
Fabrikanın teknik servis bölümünde yaşanan gaz kaçağı dolayısıyla 3 çalışan hafif bir şekilde etkilenmiş, 112 acil ekiplerinin müdahalesinin ardından işçiler Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alınmıştır.
Fabrikada gaz kaçağı ortadan kaldırılmış olup, devam eden herhangi bir olumsuzluk yoktur."

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gaz zehirlenmesi İstanbul Valiliği

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