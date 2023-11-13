Gündem Dilan Polat! Cüneyt Özdemir paylaştı: En çok izlenen 2. belgesel oldu

Instagram, TikTok, YouTube, Twitter üzerinden yaptıkları paylaşımlarla ve lüks yaşamlarıyla dikkat çeken ve “kara para aklama”, “vergi kaçırma” gibi farklı suçlardan tutuklu yargılanan Dilan ve Engin Polat çifti tüm Türkiye tarafından konuşulmaya devam ediyor. Çiftin yaşamıyla alakalı birçok birçok detay ortaya çıkarken, gazeteci Cüneyt Özdemir bu esrarengiz çift ile ilgili hazırlanan, yönetmenliğini kendisinin üstlendiği, yapımcılığını Kenan Taş'ın yaptığı, metin yazarının Perihan Mağden olduğu "Enercii" belgeseliyle dikkat çekti.

"BU ÇOK BÜYÜK BİR REKOR"

Cüneyt Özdemir, X hesabından Enercii belgeselinin 1. bölümünü paylaşarak, "Türkiye'nin bu kadar kısa zamanda en çok izlenen belgesi oldu." dedi.

Özdemir, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’nin bu kadar kısa zamanda en çok izlenen belgeseli oldu!

2 günde yaklaşık Bir milyon kez izlendi.

Bu çok büyük bir rekor…."

Türkiye’nin bu kadar kısa zamanda en çok izlenen belgeseli oldu!



2 günde yaklaşık Bir Milyon kez izlendi.



Bu çok büyük bir rekor….



ENERCİİ | 1.BÖLÜM https://t.co/FzGMmCxET7 — cüneyt özdemir (@cuneytozdemir) November 13, 2023







