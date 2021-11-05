MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Günel Zeynalova, Gökhan Göz ile aşk iddialarına yanıt verdi!

Günel Zeynalova, Gökhan Göz ile aşk iddialarına yanıt verdi!

05.11.2021 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önceki gün bir AVM'de görüntülenen Günel Zeynalova, hakkında çıkan "iş insanı Gökhan Göz ile aşk yaşıyor" iddialarına isyan etti.

Günel Zeynalova, Gökhan Göz ile aşk iddialarına yanıt verdi!

Günel Zeynalova, “Gökhan Bey hayal görüyor sanırım. Gündeme gelmek için ismimi kullandı, böyle bir şey yok.

Bu zamana kadar hem sesim hem de duruşumla var oldum. Bu saatten sonra da böyle çirkin durumların içine çekilmek istemiyorum" dedi.

36 yaşındaki Azeri şarkıcı, "Gökhan Bey'i tanımam, sahnemi dinlemeye gelip çiçek göndermiş. Sonrasında da 'aşk yaşıyoruz' diye konuşmalarda bulunmuş. Büyük saçmalık. Beni binlerce insan dinlemeye geliyor, yaptığı çok büyük saygısızlık ve tamamen yalan” şeklinde konuştu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
PARTNERSinem Kobal ikinci kez anne oluyor! Bebeğin cinsiyet bile belliSinem Kobal ikinci kez anne oluyor! Bebeğin cinsiyet bile belli
Her sıkıldığında eski sevgilisine kaçan kadın canlı yayında eşinden özür diledi! Eşi 100'üncü kez affettiHer sıkıldığında eski sevgilisine kaçan kadın canlı yayında eşinden özür diledi! Eşi 100'üncü kez affetti
Anahtar Kelimeler:
Günel Zeynalova
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ara tatilde öğretmenler izinli mi?

Ara tatilde öğretmenler izinli mi?

Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması

Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması

Bir parti daha kuruluyor!

Bir parti daha kuruluyor!

Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu öpüşürken yakalandı

Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu öpüşürken yakalandı

Bakan Çavuşoğlu: Biden'ın tercümanı bir Türk

Bakan Çavuşoğlu: Biden'ın tercümanı bir Türk

Korkunç olay! Arı sürüsünden kaçmak istedi piranalara yem oldu

Korkunç olay! Arı sürüsünden kaçmak istedi piranalara yem oldu

İlginizi Çekebilir

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Merak konusu olmuştu! Tabutun neden açık olduğu belli oldu

Merak konusu olmuştu! Tabutun neden açık olduğu belli oldu

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Sevgilisiyle dudak dudağa pozları kasıp kavurdu!

Sevgilisiyle dudak dudağa pozları kasıp kavurdu!

Kimse katılmadı! Cenazede dikkat çeken detay

Kimse katılmadı! Cenazede dikkat çeken detay

Olay oldu! İsrail'e damga vuran Türkçe şarkı

Olay oldu! İsrail'e damga vuran Türkçe şarkı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.