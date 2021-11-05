Günel Zeynalova, Gökhan Göz ile aşk iddialarına yanıt verdi!

Günel Zeynalova, “Gökhan Bey hayal görüyor sanırım. Gündeme gelmek için ismimi kullandı, böyle bir şey yok.

Bu zamana kadar hem sesim hem de duruşumla var oldum. Bu saatten sonra da böyle çirkin durumların içine çekilmek istemiyorum" dedi.

36 yaşındaki Azeri şarkıcı, "Gökhan Bey'i tanımam, sahnemi dinlemeye gelip çiçek göndermiş. Sonrasında da 'aşk yaşıyoruz' diye konuşmalarda bulunmuş. Büyük saçmalık. Beni binlerce insan dinlemeye geliyor, yaptığı çok büyük saygısızlık ve tamamen yalan” şeklinde konuştu.



