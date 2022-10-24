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Güneş tutulması o ülkede okulları tatil ettirdi! Çünkü 2 saat öncesinde...

24.10.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuveyt'te parçalı güneş tutulması sebebiyle yarın eğitime ara verilecek. Sağlık Bakanlığının tavsiyeleri üzerine öğrencilerin güneş tutulmasından 2 saat önceki ışınlardan uzak tutulması amacıyla eğitime bir günlük ara verildiği kaydedildi.

Güneş tutulması o ülkede okulları tatil ettirdi! Çünkü 2 saat öncesinde...

Kuveyt Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yarın beklenen parçalı güneş tutulmasından dolayı tüm okullarda bir günlük tatil kararı alındığı belirtildi.

Parçalı güneş tutulmasının yarın yerel saatle 13.20'de görüleceğine işaret edilen açıklamada, Sağlık Bakanlığının tavsiyeleri üzerine öğrencilerin güneş tutulmasından 2 saat önceki ışınlardan uzak tutulması amacıyla eğitime bir günlük ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada, yalnızca öğrencileri kapsayan bir günlük tatilden sonra 26 Ekim Çarşamba günü öğrencilerin yeniden ders başı yapacağı aktarıldı.

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GÜNEŞ TUTULMASI NEDENİYLE CAMİLERDE "KÜSUF" NAMAZI KILINACAK

Bu arada Körfez'deki bazı Arap ülkelerinde yarın camilerde güneş tutulması (Küsuf) namazının kıldırılacağı duyuruldu.

Kuveyt Vakıflar Bakanlığı da yarın güneş tutulması namazını kıldırmak üzere ülkedeki camilerdeki görevlilere hitaben bir genelge yayımladı.

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Suudi Arabistan'da Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi İşleri sosyal medya hesabı üzerinden, yarın yerel saatle 13.45'te Kabe'de küsuf namazının kıldırılacağı duyuruldu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dubai Emirliği İslami İşler Dairesi, yarın Dubai'deki camilerde kılınacak küsuf namazının Youtube kanalı üzerinden canlı yayınlanacağını duyurdu. (AA)

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