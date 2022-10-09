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25 Ekim'deki güneş tutulması depreme yol açar mı? Merak edilen soruya Naci Görür'den yanıt: Bardağı taşıran son damla olabilir

09.10.2022 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'den de görülebilecek 25 Ekim'deki güneş tutulması 'depreme neden olur mu' sorusunu akıllara getirdi. Konuyla ilgili deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, "Normalde bu çekim kuvveti büyük depremlere neden olmaz. Ancak kimi yerlerdeki faylar aşırı stres biriktirmiş ve deprem üretmeye zaten hazır hale gelmiş ise o faylar üzerinde depreme neden olabilir. Yani bardağı taşıran son damla rolü oynayabilir" dedi.

25 Ekim'deki güneş tutulması depreme yol açar mı? Merak edilen soruya Naci Görür'den yanıt: Bardağı taşıran son damla olabilir

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, 25 Ekim'de Türkiye'den de görülecek olan güneş tutulmasının deprem üzerindeki etkisiyle ilgili açıklama yaptı. 17 Ağustos depremi öncesinde de güneş tutulması yaşandığını ve benzer bir olayın yaşanıp yaşanmayacağı ile ilgili Prof. Dr. Görür, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Bardağı taşıran son damla olabilir" dedi.

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Prof. Dr. Görür şunları ifade etti:

"BÜYÜK DEPREMLERE NEDEN OLMAZ"

"Kimi takipcilerim soruyor. Bu ay güneş tutulması olacak . 17 Ağustos 1999 depreminden önce de olmuştu. Endişeliyiz hocam ya tekrar olursa diyorlar. Ay Dünya ile Güneş arasına girdiğinde bu olay gerçekleşir. Bu olay sırasında üç gezegen de aynı sırada olduğu için Dünya üzerine daha fazla çekim uygularlar. Bu çekim hem hidrosferde hem de litosferde kabarmalara neden olur. Kimi zaman litosferdeki kabarma 25-30 cm varabilir. Normalde bu çekim kuvveti büyük depremlere neden olmaz.

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"BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA ROLÜ OYNAYABİLİR"

Ancak kimi yerlerdeki faylar aşırı stres biriktirmiş ve deprem üretmeye zaten hazır hale gelmiş ise o faylar üzerinde depreme neden olabilir. Yani bardağı taşıran son damla rolü oynayabilir."

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deprem güneş tutulması naci görür
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