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Güney Kore: Kuzey Kore, AstraZeneca aşısını yan etkileri nedeniyle reddetti

09.07.2021 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Kore Ulusal Güvenlik Stratejisi Enstitüsü (INSS) tarafından hazırlanan raporda, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un COVAX kapsamında ülkeye gönderilecek AstraZeneca Covid-19 aşılarını yan etkileri nedeniyle reddettiği belirtildi.

Güney Kore: Kuzey Kore, AstraZeneca aşısını yan etkileri nedeniyle reddetti

Güney Kore İstihbarat Teşkilatı’na bağlı Ulusal Güvenlik Stratejisi Enstitüsü (INSS), Kuzey Kore’nin COVAX programı aracılığıyla ülkeye gönderilmesi planlanan AstraZeneca-Oxford Covid-19 aşılarını yan etkileri nedeniyle reddettiğini öne sürdü. INSS tarafından hazırlanan raporda, Kuzey Kore’nin Çin üretimi aşıları da etkili olmayabileceği endişesiyle istemediği ancak ücretsiz olarak gönderilmesi umuduyla Rus aşılarına ilgi gösterdiği belirtildi. Kuzey Kore’nin Mart ayının sonundan itibaren denizaşırı diplomatlarının Covid-19 aşısı yaptırmasına izin vermesine rağmen aşıları iç kullanım için güvence altına almaya yönelik herhangi bir girişimde bulunmadığı da aktarıldı.

INSS Kore Yarımadası Üzerine Stratejik Araştırma Direktörü Lee Sang-keun, "Rus aşılarına doğru yönelim söz konusu ancak şu ana kadar hiçbir adım atılmadı" dedi. Lee ayrıca, Kuzey Koreli yetkililerin AstraZeneca aşısı yaptıran bazı kişilerde nadir fakat ciddi kan pıhtılaşması görüldüğüne dair raporların ardından bu aşıya yönelik endişelerinin arttığını söyledi.

COVAX SEVKİYATI ERTELENMİŞTİ

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle en büyük ticaret ortağı Çin ile sınırını kapatmasının ardından gıda krizinin derinleştiği ve tıbbi altyapısı zayıflayan Kuzey Kore’nin COVAX programı aracılığıyla bu yılın ilk yarısına kadar yaklaşık 2 milyon doz AstraZeneca-Oxford Covid-19 aşısı gönderilmesi bekleniyordu. COVAX’ın göndereceği ilk partinin Mayıs ayı sonlarında Kuzey Kore’ye ulaşması planlanırken, uzun süren istişareler nedeniyle sevkiyatın ertelendiği açıklanmıştı.

RUSYA'DAN YARDIM TEKLİFİ GELMİŞTİ

Geçtiğimiz çarşamba günü Rusya’dan kıtlık tehlikesi ile karşı karşıya olan Kuzey Kore’ye aşı için yardım teklifi gelmiş, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov aşı ve tıbbi malzeme göndermeyi teklif ettiklerini söylemişti.

Öte yandan Kuzey Kore’de salgının başlangıcından bu yana hiç Covid-19 vakası bildirilmezken, salgına ilişkin veriler de açıklanmadı. Ancak salgın tedbirleri kapsamında Çin ile sınırların kapatılması ve yurtiçi seyahat kısıtlamaları da dahil olmak üzere sert önlemler uygulanmaya devam ediyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Güney Kore Kuzey Kore koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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