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Çorapla boğan seri katil zaman aşımı nedeniyle yargılanamayacak

BBC BBC
20.09.2019 17:17 | Son Güncelleme

Güney Kore polisi, 33 yıl içinde 1 milyon 800 bin günlük mesai harcayarak 21 binden fazla kişiyi sorguladığı soruşturma sonunda ülkenin en büyük seri cinayetlerinin zanlısına ulaştı.

Çorapla boğan seri katil zaman aşımı nedeniyle yargılanamayacak

Ancak zaman aşımı nedeniyle, baldızına tecavüz edip öldürmekten hapiste olan Lee Chun-jae adlı 56 yaşındaki zanlı hakkında dava açılamayacak.

1986'yla 1991 yılları arasında başkent Hwaseong bölgesinde yaşları 13 ile 71 arasında değişen 10 kız çocuğu ve kadın, tecavüz edildikten sonra öldürülmüştü.

'KURBANLARINI ÇORAPLARIYLA BOĞDU'

Cesetler elleri ve ayakları bağlı olarak bağlı olarak bulunmuştu. Kurbanların kendi çoraplarıyla boğulduğu cinayetler, ülkede pek çok film ve diziye konu olmuştu.

Polis, en az üç kadından alınan örneklerin zanlının DNA'sıyla eşleştiğini açıkladı. Lee Chun-jae cinayetlerle ilgisi olmadığını savundu.

Gyeonggi Nambu Polis Müdürü ban Gi-soo AFP ajansına "Kurbanların aileleri ve tüm Kore halkına, cinayetleri bu kadar zaman içinde çözemediğimiz için çok üzgün olduğumuzu bildirmek istiyorum. Tarihi sorumluluk anlayışıyla gerçeği açığa çıkarmak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz" dedi.

Soruşturma kapsamında 20 binden fazla parmak izi karşılaştırılmış ancak sonuç elde edilememişti.

Lee Chun-jae, 1994'te ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Ülkede bu tür suçlarda zaman aşımı süresi 15 yıl.

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Güney Kore Seri katil ZAMAN AŞIMI çorap

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