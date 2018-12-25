"Güney ve Orta Amerika'ya tur satışında 4 yılın rekorunu kırdık"

İSTANBUL (AA) - Ejder Turizm Kurucusu Uğur Kurt, bir dönem önceye kadar vize kısıtlamaları sebebiyle fazla seyahat edemedikleri Güney ve Orta Amerika ülkelerine, gelişen uluslararası ilişkilerle seyahatlerin daha kolay hale geldiğini belirterek, "Döviz kurlarında yaşanan rahatlama kasım ayında satış rekoru kırmamızı sağladı. Özellikle Güney ve Orta Amerika destinasyonlarını içeren tur programlarımızda kasımda son 4 yılın en yüksek satış rakamlarına ulaştık." dedi.

Kurt, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Arjantin'deki G-20 zirvesine katılması ve aralık ayında Paraguay'a yaptığı seyahatlerle gelişen ilişkilerin, açılan büyük elçiliklerin Güney Amerika'ya seyahati kolaylaştırdığını aktardı.

Türk gezginlerin, Paraguay'ın da eklenmesi ile Arjantin, Brezilya, Bolivya, Peru, Ekvator, Kolombiya, Şili, Uruguay ve Venezuela'ya vizesiz olarak seyahat edebildiğini kaydeden Kurt, Meksika'nın ücretsiz/online vize uygulamasına geçmesi ile Panama, Kosta Rika, Guatemala, Nikaragua, El Salvador, Belize, Honduras'tan oluşan tüm Orta Amerika ülkelerine vizesiz olarak giriş yapılabildiğini bildirdi.