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Güneydoğu Anadolu Bölgesi haritası – Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki illeri ve sınırları gösteren siyasi harita

10.05.2023 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya üzerinde yer alan ülke sınırlarını gösteren haritalara siyasi haritalar denmektedir. Bu haritalar ülke sınırlarıyla birlikte bölgeleri, şehirleri ve ilçeleri de göstermektedir. Tüm bu bilgiler harita üzerinde renklendirme aracılığıyla belirtilir. Çoğu insan hem dünyada yer alan bölgeleri hem de kendi yaşadığını bölgeyi merak eder. Bu merakımızı gidermek için haritalardan faydalanılırız. Peki, Güneydoğu Anadolu Bölgesi siyasi haritası neleri içerir?

Güneydoğu Anadolu Bölgesi haritası – Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki illeri ve sınırları gösteren siyasi harita

Türkiye toplam yedi farklı bölgede meydana gelmektedir. Bu bölgelerden biri de güneydoğu anadolu bölgesidir. Bu bölge adından da belli olduğu üzere ülkemizin güney doğu kesiminde bulunmaktadır. Bölgede pek çok şehir ve ilçe mevcuttur. Tüm bu şehir ve ilçe bilgilerini ayrıntılı bir şekilde öğrenmek için siyasi haritalardan yararlanılır. Bu harita çeşidinde şehirlerin hangi illere komşu olduğu da gösterilmektedir. Ayrıca bu harita türü, siyasi mercekli harita olarak da tabir edilir.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi haritası nasıl?

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, ülkemizin yedi coğrafi bölgelerinden biri olarak karşımıza çıkar. Türkiye’nin yaklaşık olarak yüzde 7.5’luk bir alanını kapsar. Bölge, ülkemizin 59 bin 176 kilometrekarelik bir bölümde yer alır. Kapladığı alandan ötürü Türkiye’nin en küçük bölgesi olma özelliğini taşır. Bu sebepten kaynaklı haritası da çok büyük değildir. Bölgede yer alan şehirler ve ilçelerle ilgili bilgiler Güneydoğu Anadolu Bölgesi haritasında yer almaktadır.

Haritalar sayesinde ülkelerin, kıtaların veya bölgelerin konumlarıyla birlikle sınır bilgilerine de ulaşmak mümkündür. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin başlangıç noktası Toroslar, bitiş noktası ise Suriye sınırıdır. Ayrıca bölge ülkemizin en düzlük alana sahip bölgelerin başında gelmektedir. Haritalar, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'yle birlikte diğer bölgelerin kapladığı alanları öğrenmek için de en güvenilir kaynak olarak gösterilir.

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Güneydoğu Anadolu Bölgesi, ülkemizin gezip görülebilecek yerlere sahip bölgelerinden biridir. İklimi karasal olduğundan ülkemizin en küçük bölgesi olarak tabir edilir. Ancak küçük bir alan kaplamasına rağmen birçok tarihi yapıya ve doğal güzellik alanına ev sahipliği yapar. Bölgenin batı kısmında Akdeniz Bölgesi, doğu ve kuzey kısmında ise Doğu Anadolu Bölgesi yer almaktadır. Güneyinde ise Suriye bulunmaktadır. Ayrıca Irak ile de belli bir sınırı mevcuttur. Bölge, yer altı kaynakları açısından zengin olan bölgelerimiz arasında yer alır. Bölge, küçük bir alana sahip olduğu için bünyesinde çok fazla il barındırmaz. Bölgede toplam dokuz şehir bulunmaktadır. Tüm bu iller, siyasi harita üzerinde renklendirme metodu kullanılarak gösterilir. Buna göre Güneydoğu Anadolu Bölgesi şehirleri şunlardır:

  • Gaziantep
  • Şırnak
  • Diyarbakır
  • Kilis
  • Mardin
  • Şanlıurfa
  • Siirt
  • Batman
  • Adıyaman

Bu şehirler, Güneydoğu Anadolu Bölgesi il sınırları içerisinde bulunur. Bu şehirler arasında iki ilin ayrı bir önemi vardır. Bu illerden biri Diyarbakır, diğeri ise Gaziantep’tir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan bu iki şehirde sanayi, hayvancılık ve tarım açısından önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Bölgenin kalkınmasında ve gelişmesinde bu iki şehrimizin katkısı epey fazladır.

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Güneydoğu Anadolu Bölgesi ilçeleri haritası nasıl?

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, ülkemizin mutlaka görülmesi gerekenler yerlerinden biridir. Bölgede görülmeye değer pek çok tarihi yapı mevcuttur. Tarihi yapıların yanı sıra eşsiz doğal güzelliklere de sahiptir. Türkiye’nin küçük bir alanını kaplayan bölgede toplam 80 ilçe yer almaktadır. Bu ilçelerle alakalı detaylı bilgilere Güneydoğu Anadolu Bölgesi ilçeleri haritası üzerinden ulaşabilmek mümkündür. Bölgede yer alan ilçelerin yüzölçümleri, kapladıkları alanlar ve boyutları bu haritalar üzerinde ayrıntılı bir şekilde belirtilir. Haritalar sayesinde sınır bilgileri, hangi ilde hangi ilçelerin yer aldığı çok kolay bir şekilde öğrenilir.

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