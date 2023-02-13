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Günlerdir enkaz bölgesindeydi! Alper Kul paylaştı: Fiziken ve psikolojik açıdan çok yorulduk...

13.02.2023 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Alper Kul iki büyük depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'a gitti. Alper Kul Kahramanmaraş'a koşmuştu. SAR Arama Kurtarma Acil Yardım Derneği ile ortak hareket eden ve günlerdir afet bölgesinde olan Kul paylaşımıyla dikkat çekti.

Günlerdir enkaz bölgesindeydi! Alper Kul paylaştı: Fiziken ve psikolojik açıdan çok yorulduk...

Güldür Güldür ile tanınan Alper Kul, 10 ili yıkan afet sonrası soluğu Kahramanmaraş'ta aldı. SAR Arama Kurtarma Acil Yardım Derneği ile ortak hareket eden oyuncu, gelen ihbarları değerlendirip yardıma gidiyor.

Alper Kul, sosyal medyadan yürütülen çalışmalara dair paylaşımlarda da bulunuyordu. 7. günün sonunda görevini başka bir gönüllüye devreden oyuncu bir paylaşım yaptı.

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Alper Kul paylaşımında "Fiziken ve psikolojik açıdan çok yorulduk. Yerimizi doldurmaya yeni arkadaşlarımız geldi, sağ olsunlar. Bir süre dinlenmeye ailemize koşuyoruz. Bu afetin yaralarını sarmamız uzun zaman alacak. Birbirimize destek olacağız, bunun da üstesinden geleceğiz. Hep birlikte" dedi.

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Alper Kul'a dayanışması için "Teşekkür" mesajları yağdı.

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Alper Kul Oyuncu

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