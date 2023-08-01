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Günlük 15 bin liralık getirisi olan masa onun için boş duruyor! Süreyya Yalçın ve eşi Bodrum'da seviliyor

01.08.2023 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde zayıflığıyla gündemde olan Süreyya Yalçın yaz aylarını Türkiye'de geçiriyor. İddialar göre Yalçın ve eşine Bodrum esnafı bayılıyor. Gittikleri mekanı ihya eden çift için günlük 15 bin liralık getirisi olan masa her zaman boş tutuluyor.

Miami 'de yaşayan Süreyya Yalçın yaz aylarını Bodrum'da geçiriyor. Kısa sürede verdiği 15 kilo ile gündeme gelen Yalçın ve eşi Ozan Baran verdikleri bahşişlerle de tanınıyor.

Süreyya Yalçın ve eşinin Bodrum Türkbükü'nde en sevdikleri restoranda daimi rezervasyonları var. Sabah'ta yer alan habere göre; Süreyya Yalçın-Ozan Baran çiftine, Bodrum esnafı bayılıyor.

Çift için Türkbükü'nde müdavimi oldukları mekan ilginç bir uygulama yapıyor. Çift mekana gitse de gitmese de o masa boş tutuluyor. Sosyetik milyarder mekana girdiği anda ise Süreyya isimli şarkı çalınıyor.

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Süreyya Yalçın için masayı her gün boş tutmanın maliyeti epey yüksek. Çünkü masanın günlük getirisi yaklaşık 15 bin lira. İşletmeciye üç aylık maliyeti ise 1 milyon 350 bin lira.

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