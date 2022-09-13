Günlük burç yorumları: 13 Eylül Salı günü tüm burç yorumları! Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

13 Eylül Salı yani ayın on üçüncü günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 13 Eylül Salı günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, bugün iş ve kariyer anlamında hiç beklemediğiniz bir fırsat yakalayacaksınız. Bu fırsat iş yerinde terfi ya da iş değişikliği anlamına geliyor. Yeni bir iş ortaklığına adım atabilirsiniz. Bu ortalıkla birlikte hayatınızda yeni bir dönemin başladığını hissedeceksiniz.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, uzun zamandır dış görünüşünüzde yapmak istediğini değişiklikler için nihayet radikal bir adım atıyorsunuz. Bir diyet programına ya da egzersize başlamak için harika bir zaman! Kendinize küçük sürprizler yaparak şımartmayı unutmayın. Bugünlerde kendinizle her zamankinden daha çok ilgilenecek ve bu durumun sonuçlarındna memnun kalacaksınız.

İKİZLER

Sevgili İkizler burçları, bugün güne her zamankindne daha pozitif ve mutlu bir şekilde başlayacaksınız. Bu olumlu enerji gün boyunca devam edecek ve çevrenizdekileri de aurası altına alacak. Bugün hayallerinizi gerçekleştirmek için birçok fırsat karşınıza çıkacak. Bundan yararlanmanın anahtarı, size gerçekten en çok mutluluğu getiren şeylere yakın kalmaktır. Detaylar neredeyse hiç çaba harcamadan kendiliğinden çözülecektir.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları,bugün güne biraz yorgun ve halsiz başlayabilirsiniz. Günlük uyku saatlerinizi gözden geçirmek gün boyunca devam eden sersemleştirici etkiyi azaltabilir. Bugün duygularınızın mantığın önüne geçeceği bir dönem olacak. Ancak bu duygu durumunun işinizi yapmanıza engel olmasına izin vermeyin. Algıladığınız şeylerin çoğu gerçekle tam olarak ilişkili olmayabilir.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları bugün duygularınızı yoğun bir şekilde yaşadığınız ve çevrenizdeki olayları anlamdırma konusunda zorluk çektiğiniz bir gün olacak. Bugünü empati ve dinleme yeteneğinize güvenerek sorunsuz bir şekilde çözebilirsiniz. Ancak günün ilerleyen saatlerinde iletişim sorunlardan doğan problemler nedeniyle zorlu durumlarla karşılaşabilirsiniz.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları geçmiş ve şu an arasında sıkıştığınız bir gün sizleri bekliyor. Uzun zamandır görüşmediğiniz bir arkadaşınız ya da akrabanızdan gelecek olan haberle duygu durumunuz alt üst olabilir. Bu yüzden duygu dünyasının içinde boğulurken gerçeğe dönme konusunda zorluk yaşabilirsiniz.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları, bugün eğlenceyi seven ve hayatı dolu dolu yaşamak isteyen bir yanınız ortaya çıkıyor. Oldukça neşeli ve mutlu bir ruh halinde olacaksınız. Bugünün sevdiklerinizle geçirmeye ve sosyalleşmeye ayırın. Çünkü yarattığınız pozitif durum onların enerjisiyle birleşince daha da büyüyecek.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, bugün sosyal anlamda zorlanacağınız bir gün olacak. Çünkü insanlara karşı güven konusunda problemler yaşıyorsunuz ve bu durum hayatınızın her alanını etkiliyor. İş hayatınızda bugün takım çalışmalarından uzak kalmak isteyeceksiniz ama bu duygunun seni felç etmesine izin vermeyin.

YAY

Sevgili Yay burçları, hayal ve gerçeklik arasında ince çizgide adeta bir ip cambazı gibi dikkatli bir şekilde yürüyeceksiniz. Sağladığınız bu denge hayallerinizi gerçekleştirmek için uzun vadede sizlere rehberlik edecek. Öğleden sonra kendinizi bir karışıklık bulutunun içinde bulabilirsiniz. Sorunları çözme becereniz sayesinde durumun üstesinden kolaylıkla geleceksiniz.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları, bugün duygusal anlamda çapraz bir ateşin ortasında kaldığınızı hissedebilirsiniz. Bir yandan önce kendinizi düşünen bencil bir duyguya sahip olabilirsiniz. Diğer bir yanda ise insanlara yardıme etme arzusuyla yanıp tutuşuyorsunuz. Bu iki enerjiyi dengede tutarak tüm gününüzü mükemmel bir uyum içinde geçirebilirsiniz.

KOVA

Sevgili Kova burçları, bugün tamamen sosyal olacağınız ve arkadaşlarıyla keyifli zaman geçirebileceğiniz bir gün olacak. Duygularınızın içinde gelgitli bir durum hissedebilirsiniz. Hatta insanların size ve fikirlerinize karşı çıktığını düşünebilirsiniz. Bu durumu tamamen konuşarak ve karşınızdaki kişiyi dinleyerek aşabileceğinizi unutmayın.

BALIK

Sevgili Balık burçları, bugün sevdiklerinizin yardımına ihtiyaç duyabileceğiniz bir gün olabilir. Çekinmeden onlardan yardım isteyin ve kendinizi doğru bir şekilde ifade edebildiğinizden emin olun. İş ve kariyer anlamındaki konularda her zamankinden daha temkinli hareket etmeniz gerektiğini unutmayın.



