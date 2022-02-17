Günlük burç yorumları: 17 Şubat Perşembe günü tüm burç yorumları!

17 Şubat Perşembe yani ayın on yedinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 17 Şubat Perşembe günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, sürprizlerle dolu bir güne hazırlıklı olun. Karşılaştığınız her ayrıntının içinde güzelliği görebileceksiniz. Gözünüzü dört açın ve evrenin size sunduğu işaretleri takip edin. Akşam üstüne doğru sevdiğiniz birinde teklif alabilirsiniz.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, sosyal medyadaki varlığınızı daha görünür hale getirmek için takipçi sayınızı yükseltmek istiyorsunuz. Bugün harika bir paylaşım yaparak tatmin eden etkileşimi yakalayabilirsiniz. Dünyaya nasıl biri olduğunuzu gösterme konusunda geri adım atmayın. Şu anda paylaştığınız herhangi bir şeyin sonuçlarına aşırı yatırım yapmamaya çalışın.

İKİZLER

Sevgili İkizler burcu, bugün iş yerinde beklenmedik gelişmelere karşı hazırlık olmanızda fayda var. Ancak kendinizden şüphe etmemeye çalışın. Kötü şöhretli birileriyle muhatap olmak zorunda kalabilirsiniz. Sakinliğinizi koruyarak bu görüşmeyi sonlandırabilirsiniz. Gölgelerde saklanmak yerine daha cesur davranabilirseniz günün kazananı siz olabilirsiniz.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları, bugün yaşayabileceğiniz garip karşılaşmalar yeni bir dünyanın kapılarını aralayabilir. Tesadüfi olaylar silsilesi şimdiye kadar gerçekleştirdiğiniz bağlantılarınızı kullanarak bir başarı hikayesine dönüşebilir. Gün sona ererken, romantik bir enerji havayı dolduracak. Etrafınızdaki insanlardan yardımınızı esirgemeyin.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları, bugün önünüze ciddi bir kazanç potansiyeli olan bir iş çıkacak. Belki de beklediğiniz zam haberini alacaksınız belki de uzun zaman önce başvurduğunuz işten olumlu yanıt alacaksınız. Belki de iş görüşmesine çağırılacaksınız. Bugün biraz ketum davranarak bildiğiniz her şeyi ortalığa dökmeyin. Serbest meslek sahibi iseniz veya sözleşmeli olarak çalışıyorsanız, bu aynı zamanda oranlarınızı yükseltmeyi düşünmek için de iyi bir zamandır.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları, bugün etrafınızdaki her şey size hayat dolu geliyor. Bu durum moralinizi yükseltebilir. Evrenden gelen işaretler sayesinde enerjiniz daha da yükselecek. Ne yazık ki kulağınıza çalınan bazı haberler gününüze limon sıkabilir. Mevcut ilişki durumunuz nasıl olursa olsun, kalbiniz aşk hayatınızda bazı şeylerin değişmesi gerektiğine dair işaretler vermeye başlayabilir. Neyse ki, bu akşam hava çok daha hafif olacak.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları, bazı oyunlarınızın ciddi sonuçlarıyla karşı karşıya kalabiliriz. Ne yazık ki, bu tür nimetlerle örtüşen yeni sorumlulukların üstesinden gelmek için savaşırken iç baskıların arttığını hissetmeye başlayabilirsiniz. Mükemmelliğin peşinden koşmak yerine düzeninizi bozmamaya çalışın.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, sevdiklerinin sana verdiği önemi net bir şekilde görebileceksin. Şaşırtıcı romantik jestler alabilirsiniz. Kalbinizi paylaştığınız kişiyle harika bir gün geçireceksiniz. En yakın arkadaşlarınızın da size bazı sürprizleri olabilir. Ne yazık ki, uzun süredir tanıdığınız bazı isimlerle sorun yaşayabilirsiniz.

YAY

Sevgili Yay burçları, bugün içinizden çıkan düzen delisi hallerinize müsaade edin. Çalışma masanızı toparlayın, mail kutusunu düzenleyin, takvimini ve notlarınızı yeni bir ajandaya geçirin. Bunları yaparken bir anda ilhamın size geldiğini hissedeceksiniz. Kendinize güzel bir şeyler satın alın ama aşırıya kaçmayın.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları, insanlar bugün size iltifat etme ve ilgi gösterme havasında olacaklar. Skalanın mütevazı ucunda olma eğiliminde olsanız da size yapılan iltifatları savuşturmamaya çalışın, onları duymayı hak ediyorsunuz. Bu öğleden sonra üzerinize bir yorgunluk düşecek. Meditasyon ve kişisel bakım yapmak için biraz zaman ayırın.

KOVA

Sevgili Kova burçları, evde ve finansal alanda hoş sürprizlerle karşılaşacaksınız. Kaybettiğiniz bir eşyanızı veya koyup unuttuğunuz parayı aniden bulabilirsiniz. Mülke yatırım yapmak veya en azından gelecekte bunu nasıl yapabileceğinize dair bir plan taslağı hazırlamak için harika bir zamandır. İçinizden taşan sevgi duygusu öğleden sonra harekete geçiyor. Ağır ağır ama sağlam ve olumlu bir değişime doğru ilerliyorsunuz. Sizi engelleyen herhangi bir kişi, durum veya alışkanlıkla bağları kesmek için harika bir zamanlama.

BALIK

Sevgili Balık burçları, girdiğiniz sohbetlerin yönünün nereye doğru gittiği konusunda dikkatli olun. Muhtemelen birkaç tuhaf ama keyifli anlar da yaşayabilirsiniz. Yeni şeyler öğrenmeye ve bilinmeyeni deneyimlemeye açık olmanız gerekse de, zihniniz bu kozmik iklimde keşfetme havasında olacak. Aşk hayatınızda bu titreşimlerden faydalanacak ve o özel kişiyle öngörülemeyen şekillerde bağlantı kurmanıza yardımcı olacak. Bu akşam, dahil olduğunuz yeni ilişkileri bir sonraki seviyeye taşımak için özellikle elverişli olacak.

