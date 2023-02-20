Günlük burç yorumları: 20 Şubat 2023 Pazartesi günü tüm burç yorumları! Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

20 Şubat Pazartesi yani ayın yirminci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 20 Şubat 2023 Pazar günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, bugün birisi ya da bir durum sizi harekete geçirebilir. Olduğunuz yerden kalmak ve yeni oluşumlar için adım atmak adına kendinize yeni bir rota çizebilirsiniz. Bu içgüdüyü takip edin ve eylemsizliğinize bir son verin.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, uzun zamandır bitirmeyi başaramadığınız projelerinize dair olarak yeni bir adım atacaksınız. Omuzlarınıza biriken yüklerden kurtulduktan sonra olaylara daha net bir bakış açısıyla yaklaşacaksınız. Sert rüzgarlarda bir adım geriye çekilin ve iç benliğinizi gözlenmeyi deneyin.

İKİZLER

Sevgili İkizler burçları,bugün enerjinizin her zamankinden daha düşük olduğunu hissedebilirsiniz. Bu durum kendinizi ifade etme konusunda zorlanmanıza neden olabilir. Durumları ve olayları objektif bir şekilde değerlendirdiğinizde hayatınızdaki dramalardan bir adım geriye çekilebileceksiniz. Kendinizi anlamaya başladığınız bir döneme giriyorsunuz.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları bugün sizler için harika bir gün! İşleriniz doğal akışı içinde yolunda akıyor ve kendiliğinden hallediliyor. Hiçbir çaba sarf etmeden işlerinizin yolunda gitmesi sizi hem mutlu edecek hem de bir o kadar şaşırtmanıza neden olacak. Duygularınız özellikle sakin ve istikrarlı, size onları tarafsız bir bakış açısıyla gözlemleme ve değerlendirme fırsatı veriyor.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları, bugün geçmişten gelen bazı konulara yönelik olarak bir iç hesaplama içine gireceksiniz. Kendinizi ifade etme konusunda zorlandığınızı düşünüyorsanız aslında durumların sizin beklediğinizden daha kolay olduğunu göreceksiniz. Düşünceleriniz ve duygularınız her zamankinden biraz daha az kontrollü olabilir, bu yüzden bu zamanı merkezlenmek ve gerçeği değerlendirmek için kullanın. Bugün odaklanmak için iyi bir gün.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları bugün bir şey sizi gerçeğe geri çekiyor. Zihniniz son zamanlarda bulutlarda olma eğiliminde ancak duygularınızı topraklamanız ve fiziksel bir düzlemde de hareket ettiğinizin farkına varmanız gerekiyor. Duygularınız şimdilik istikrarlı, size geri adım atma ve kendinize nasıl davrandığınızı değerlendirme şansı veriyor. Kendinize hak ettiğiniz ilgiyi verdiğinizden emin olun.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları, bugün adet aduygularınızın üzerini örtmeye başladınız. Geçmişten gelen sorunlar ortaya çıkabilir. Doğanız gereği sonuçları düşünmeden hareket ediyorsunuz. Bugün her zamankinden daha dikkatli bir ruh hali içindesiniz. Geçmişe kızmamaya çalışın ve ondan ders alın.

AKREP

Sevgili Akrep burçları,bugün içsel benliğinizle uyum sağlamak için harika bir gün! Duygusal durumunuzla ilgili bilinçli değerlendirmeler yapabileceğiniz düz, ayakları yere basan bir zihne sahip olacaksınız. İçgüdülerinize güvenin ve gelecek için gerçekçi planlar yapın. Bugün özellikle disiplinlisiniz ve amaçlarınızın ve hedeflerinizin ne olduğu konusunda keskin bir fikriniz var.

YAY

Sevgili Yay burçları, bugün ağırlaşmış ve her zamankinden daha içe kapanık hissedebilirsiniz. İşlerinizin ve planlarınızın garip bir şekilde ertelendiğini düşünüyorsunuz. Ancak bunun için üzülmeden önce durumları daha net bir gözle değerlendirmeyi deneyebilirsiniz. İşleri halletmek için günün topraklanmış enerjisini kullanın. Elleriniz birçok görevle dolu, bu yüzden oturun ve onları tamamlayın. Sinir sisteminizi sakinleştirin ve çılgın duygularınızı dengeleyin.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları, bugün dalgalanan duygularınızı topraklamak için harika bir gün! Yarattığınız dramadan bir adım geri atın ve içsel durumunuzu değerlendirin. Gerçekten öyle olmadığı halde her şeyin yolunda olduğunu düşünerek kendinizi kandırıyor musunuz? En yüksek gerçeklerinize karşı dürüst olun ve kendinizi gerçekliğe dayandırın.

KOVA

Sevgili Kova burçları, bugün işler sizin zannettiğinizden daha sakin bir şekilde ilerliyor. Gürültü düşünceleriniz olmadan olaylara tamamen sakin bir ruh haliyle yaklaşıyorsunuz. Duygularınızı değerlendirmek ve dürüstçe ilişkilerinize göz atmak için kendi enerjinizi temizlemeyi deneyin. ak ettiğiniz saygıyı görüyor musunuz? Belki de bazı insanlara sözlerinin veya eylemlerinin doğru olmadığını söylemeniz gerekebilir.

BALIK

Sevgili Balık burçları bugün sizin için harika bir gün. Yapbozun daha fazla parçası yerine oturdukça işlerin kendiliğinden yoluna girdiğini fark edeceksiniz. Dalgalanan duygularınız, geri çekilip gerçek içsel durumunuzu değerlendirmenize izin vererek, ayakları yere basan bir ruh haline girmenizi sağlayacak. Kendinize hak ettiğiniz ilgiyi veriyor musunuz? Bugün sizin gününüz!



