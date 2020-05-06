Günlük burç yorumları 6 Mayıs Çarşamba - Ay, Akrep burcuna geçiyor!

6 Mayıs Çarşamba günü için günlük burç yorumları haberimizde. Ay'ın ssabah saatlerinde seyrine Akrep burcunda devam edeceği bugün için burç yorumları ile tavsiyeler, astroloji takipçileri için hazır. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Kararsız, güvensiz ve zor bir durumun ortasında sıkışmış hissedebilirsiniz. Özgüveniniz başka bir yöne çekilirken enerjiniz bir yöne çekilebilir. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Başkalarıyla iletişim çok etkili olmalı ve sosyal takviminiz dolu olacak. Size her şeyi yapabileceğinizi hatırlatan güven artışı sayesinde kendinizi iyi hissediyorsunuz. Hızlı bir şekilde devam etmek için birçok şeyi ve fiziksel dayanıklılığı aynı anda yapabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
İnsanlarla ilişki kurmak sizin için zor olabilir, çünkü başkalarının şeyleri sizin kadar derin veya duygusal görmediği hissine kapılırsınız. Belki de herkesin sığ olduğunu hissedersiniz, başkalarına çok fazla odaklanmamaya çalışın. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Çok fazla fiziksel enerjiniz var. Bazen, sonsuz bir güç kaynağınız varmış gibi hissedebilirsiniz. Her şey dramatik bir zirveye geldiğinde yıllık döngünüzde iklimsel bir noktadasınız. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Rahatlık noktasını bulmak sizin için zor olabilir. İdealleriniz veya hedeflerinizle bağlantınız yokmuş gibi hissedebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
İyimser, canlı doğanız eldeki hızlı tempolu enerjiyle beslenir. Fiziksel gücünüz var ve yıllık hedeflerinizde çok az çabayla muazzam adımlar atabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Kararsızlığınız sizi rahatsız edebilir. Bu, bir saniyelik tereddütün size pahalıya mal olacağını düşündüğünüz zamanlardan biridir. Yine de, bir şeyler üzerinde harekete geçmeye hazır olmadan önce işlemek ve içselleştirmek için biraz zaman ayırırsınız. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Şimdi hayatında önemli bir hamle yapmak için müthiş bir pozisyondasın. İnanılmaz derecede yüksek benlik saygısı ile birleştiğinde çok fazla fiziksel enerjiyle, daha büyük hedeflere doğru büyük bir itiş sağlamak için gerekenlere sahipsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Fiziksel enerjinize erişemiyormuş gibi hissedebilirsiniz, Yay. Bir egzersiz rutinine girmeye çalıştığınızda hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Bir şeylerin olması gerektiği gibi kolayca yerine oturduğunu hissetmiyorsunuz. Bu duygu size zarar veriyor. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Fiziksel canlılığınız oldukça güçlü olmalı, özgüveniniz yerinde. Ancak birinin size oldukça bencil ve saygısız davranmanması canınızı sıkabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Kendi ihtiyaçlarınızla yapmanız gereken işler arasında sıkışmış hissedebilirsiniz. Bu akış içinde savaşmak nafile ve yorucu olacaktır. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Fiziksel gücünüz en üst düzeydedir. Şimdi ya bir ev egzersiz rutini başlatmak ya da önceden var olanı bir sonraki seviyeye almak için müthiş bir zaman. Diğerleri liderlik yeteneklerinize saygı duyacaklardır. Kendine güvenen, yapıcı bir varlık olarak ışımanız pozitif enerji yayar. Devamını okumak için tıklayınız
Okuyucu Yorumları 0 yorum