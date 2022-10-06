Gürsel Tekin'in sözleri gündem olmuştu! Günler sonra açıkladı: Kemal Kılıçdaroğlu'na kırgınım

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, katıldığı canlı yayın programında "İktidar olursanız Millet İttifakı ya da 6'lı masa olarak HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" sorusuna "Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir, her partiye verilebilir" demişti. Bu sözlerin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tekin'in açıklamalarıyla ilgili, "Kendisi ne 6 liderden biri, ne parti sözcüsü ne de grup başkanvekili. Yetkisi olmayan bir konuda açıklama yapmış, kendi düşüncesini söylemiş. Burada kararı verecek olan 6'lı masadır" diye konuşmuştu.

"KIRGINIM"

Katıldığı bir programda konuşan Gürsel Tekin'in CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na 'Yetkisi yok' sözleri nedeniyle kırgın olduğu ortaya çıktı.

"YANINDA SADECE BEN VARDIM"

"Böyle laflar olur mu. Kaldı ki benim bu konudaki hassasiyetimi en iyi bilen o" diyen Gürsel Tekin, Dersim meselesinde Kılıçdaroğlu'nun yanında sadece kendisinin olduğunu ifade etti.

