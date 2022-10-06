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Gürsel Tekin'in sözleri gündem olmuştu! Günler sonra açıkladı: Kemal Kılıçdaroğlu'na kırgınım

06.10.2022 07:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in 'HDP'ye bakanlık verilebilir' çıkışıyla ilgili 'Yetkisi yok' açıklaması yapmıştı. Tekin katıldığı bir programda 'Yetkisi yok' sözleri nedeniyle Kılıçdaroğlu'na kırgın olduğunu açıkladı.

Gürsel Tekin'in sözleri gündem olmuştu! Günler sonra açıkladı: Kemal Kılıçdaroğlu'na kırgınım

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, katıldığı canlı yayın programında "İktidar olursanız Millet İttifakı ya da 6'lı masa olarak HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" sorusuna "Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir, her partiye verilebilir" demişti. Bu sözlerin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tekin'in açıklamalarıyla ilgili, "Kendisi ne 6 liderden biri, ne parti sözcüsü ne de grup başkanvekili. Yetkisi olmayan bir konuda açıklama yapmış, kendi düşüncesini söylemiş. Burada kararı verecek olan 6'lı masadır" diye konuşmuştu.

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"KIRGINIM"

Katıldığı bir programda konuşan Gürsel Tekin'in CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na 'Yetkisi yok' sözleri nedeniyle kırgın olduğu ortaya çıktı.

&quot;HDP'ye bakanlık verilebilir&quot; tartışmaları sürüyor! Gürsel Tekin'den yeni açıklama geldi: Susuyoruz ama..."HDP'ye bakanlık verilebilir" tartışmaları sürüyor! Gürsel Tekin'den yeni açıklama geldi: Susuyoruz ama...

"YANINDA SADECE BEN VARDIM"

"Böyle laflar olur mu. Kaldı ki benim bu konudaki hassasiyetimi en iyi bilen o" diyen Gürsel Tekin, Dersim meselesinde Kılıçdaroğlu'nun yanında sadece kendisinin olduğunu ifade etti.

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Gürsel Tekin Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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