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  4. Güvercin 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kenan'ın karanlık geçmişi nedir? Güvercin 7. son bölüm izle!

Güvercin 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kenan'ın karanlık geçmişi nedir? Güvercin 7. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 20.01.2020 02:54 | Son Güncelleme

Star TV'nin sevilen dizisi Güvercin 7. son bölümüyle ekrana geldi. Güvercin dizisinin merakla beklenen 8. yeni bölümünden ilk fragman da yayınlandı. Güvercin'de sevdiği kadın ve ailesiyle ilgili zor zamanlar yaşayan Kenan'ın, geçmişiyle ilgili sırların açığa mı çıkacak? İşte Güvercin 8. yeni bölüm fragmanı.

Mehmet Ali Nuroğlu, Almila Ada, Menderes Samancılar, Nursel Köse'nin başrollerde oynadığı Güvercin'in 26 Ocak Pazar akşamı ekrana gelecek olan 8. bölümünden ilk fragman yayınlandı. Pazar akşamları ekrana gelen Güvercin'in yeni bölümde Kenan, geçmişiyle ilgili sırların açıklanması tehdidiyle zor anlar yaşıyor.

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GÜVERCİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bedir’in ailesi altınların evden çıkmasıyla darmadağın olmuş; Müslüm ve Nefise de evi terk etmiştir. Kasım, yaşadığı vicdan azabıyla Zülüf’e gerçekleri söylemeye kararlıdır.

Kenan ise peşine düştüğü adamdan, bu işin içinde kimin olduğu bilgisini öğrenir ve Zülüf’e bunu söyleyip söylememenin ikileminde kalır. Celil ve Kevsa arasındaki ittifak bunca yıl sonra ilk defa sarsılır.

Bedir’in evine gelen güzel bir haberle, son günlerde ilk kez mutluluk rüzgarları esmeye başlar; ancak bu mutluluk çok da uzun sürmeyecektir. Kenan bütün bu açmazların içinde cebelleşirken hayatıyla ilgili çok önemli bir başka gerçeği öğrenecek ve her şeyi sorgulayacak bir aşamaya gelecektir.

Yapımcılığını Pastel Film, Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği, oyuncu kadrosunda; Mehmet Ali Nuroğlu, Almila Ada, Menderes Samancılar, Nursel Köse, Devrim Saltoğlu, Toprak Sağlam, Osman Albayrak, Gülen Kahraman Yıldır, Eslem Akar, Genco Özak, Işıl Dayıoğlu, Bülent Bilgiç, Berke Üsdiken, İdil Memi, Sabri Memi, Sabri Memi, Dilan Telkök, Gözde Fidan, Tolga Pancaroğlu, Enver Akbaş’un yer aldığı Güvercin’in öyküsü Gaziantep'te geçiyor. Yönetmen koltuğunda Altan Dönmez’in oturduğu dizinin senaryosunu Halil Özer kaleme alıyor.

GÜVERCİN DİZİSİ GENEL KONUSU NEDİR?

Bedir Kavvi, on beş yıl sonra yakın arkadaşı Ahmet Cibranoğlu’nun cinayetiyle suçlanarak girdiği cezaevinden çıkar. Amacı kızı Zülüf, oğlu Müslüm ve karısıyla beraber hayatına kaldığı yerden devam etmektir. Bedir’in hapisten çıktığı haberi Cibranoğulları’nın Bey Mahallesi’ndeki büyük konağına ateş gibi düşer. Cibranlar’ın küçük oğlu Ökkeş, Bedir’e karşı intikam yeminleri ederken, babası Ahmet’in ölümünden sonra işlerin başına geçip ailenin reisi olan Kenan onu durdurmaya çalışır.
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Ancak birbirine düşman bu iki ailenin hiç bilmedikleri bir gerçek vardır. Kavvilerin oğlu Müslüm ile Cibranoğulları’nın kızı Nefise liseden beri birbirlerini sevmektedir.

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Müslüm ve Nefise ailelerinin evlenmelerine izin vermeyeceklerini düşünerek gizlice kaçınca iki aile yeniden karşı karşıya gelir. Oğlunun ne yaptığından habersiz Bedir, olanları öğrenince ne yapacağını bilemez.

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Ökkeş belinde tabancası ve yanına aldığı adamlarla Nefise’yi kaçıran Müslüm’ün peşine düşünce olaylar içinden çıkılmaz bir hal alır. Bir tarafta Bedir, diğer tarafta Kenan olayın kan davasına dönüşmesini engellemek için elinden geleni yapmaya çalışır.
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