Güvercin 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kenan'ın karanlık geçmişi nedir? Güvercin 7. son bölüm izle!

Mehmet Ali Nuroğlu, Almila Ada, Menderes Samancılar, Nursel Köse'nin başrollerde oynadığı Güvercin'in 26 Ocak Pazar akşamı ekrana gelecek olan 8. bölümünden ilk fragman yayınlandı. Pazar akşamları ekrana gelen Güvercin'in yeni bölümde Kenan, geçmişiyle ilgili sırların açıklanması tehdidiyle zor anlar yaşıyor.

GÜVERCİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bedir’in ailesi altınların evden çıkmasıyla darmadağın olmuş; Müslüm ve Nefise de evi terk etmiştir. Kasım, yaşadığı vicdan azabıyla Zülüf’e gerçekleri söylemeye kararlıdır.

Kenan ise peşine düştüğü adamdan, bu işin içinde kimin olduğu bilgisini öğrenir ve Zülüf’e bunu söyleyip söylememenin ikileminde kalır. Celil ve Kevsa arasındaki ittifak bunca yıl sonra ilk defa sarsılır.

Bedir’in evine gelen güzel bir haberle, son günlerde ilk kez mutluluk rüzgarları esmeye başlar; ancak bu mutluluk çok da uzun sürmeyecektir. Kenan bütün bu açmazların içinde cebelleşirken hayatıyla ilgili çok önemli bir başka gerçeği öğrenecek ve her şeyi sorgulayacak bir aşamaya gelecektir.

Yapımcılığını Pastel Film, Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği, oyuncu kadrosunda; Mehmet Ali Nuroğlu, Almila Ada, Menderes Samancılar, Nursel Köse, Devrim Saltoğlu, Toprak Sağlam, Osman Albayrak, Gülen Kahraman Yıldır, Eslem Akar, Genco Özak, Işıl Dayıoğlu, Bülent Bilgiç, Berke Üsdiken, İdil Memi, Sabri Memi, Sabri Memi, Dilan Telkök, Gözde Fidan, Tolga Pancaroğlu, Enver Akbaş’un yer aldığı Güvercin’in öyküsü Gaziantep'te geçiyor. Yönetmen koltuğunda Altan Dönmez’in oturduğu dizinin senaryosunu Halil Özer kaleme alıyor.