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  4. Güzel oyuncu Pınar Deniz'den Yargı pozu! ''Mahşerin 4 tatlısı''

Güzel oyuncu Pınar Deniz'den Yargı pozu! ''Mahşerin 4 tatlısı''

04.12.2021 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı'da hayat verdiği 'Ceylin' karakteriyle büyük beğeni toplayan güzel oyuncu Pınar Deniz, rol arkadaşları Mehmet Yılmaz Ak, Kaan Urgancıoğlu ve Uğur Aslan'la pozunu, Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Güzel oyuncu Pınar Deniz'den Yargı pozu! ''Mahşerin 4 tatlısı''

Pazar akşamlarının vazgeçilmez dizisi Yargı'da hayat verdiği 'Ceylin' karakteriyle adından söz ettiren güzel oyuncu Pınar Deniz, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Deniz, dizideki rol arkadaşları Kaan Urgancıoğlu, Mehmet Yılmaz Ak ve Uğur Aslan ile verdiği pozunu ''Mahşerin 4 tatlısı'' notuyla paylaştı.

Pınar Deniz'den Yargı pozu! ''Mahşerin 4 atlısı''

Adana doğumlu güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde babasını paylaşıp ''Bir kebapçı kolay yetişmiyor'' notunu düşmüştü.

Güzel oyuncu Pınar Deniz'den Yargı pozu! ''Mahşerin 4 tatlısı''

Vatanım Sensin dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu, Yargı dizisiyle ününe ün kattı.

Güzel oyuncu Pınar Deniz'den Yargı pozu! ''Mahşerin 4 atlısı''

Güzelliğiyle gündem olan Deniz'in, Instagram'da 2 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

Güzel oyuncu Pınar Deniz'den Yargı pozu! ''Mahşerin 4 atlısı''

Güzel oyuncu Pınar Deniz'den Yargı pozu! ''Mahşerin 4 atlısı''


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Anahtar Kelimeler:
Kaan Urgancıoğlu Pınar Deniz Yargı dizisi
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Güzel kız

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