Güzel oyuncu Pınar Deniz'den Yargı pozu! ''Mahşerin 4 tatlısı''

Pazar akşamlarının vazgeçilmez dizisi Yargı'da hayat verdiği 'Ceylin' karakteriyle adından söz ettiren güzel oyuncu Pınar Deniz, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Deniz, dizideki rol arkadaşları Kaan Urgancıoğlu, Mehmet Yılmaz Ak ve Uğur Aslan ile verdiği pozunu ''Mahşerin 4 tatlısı'' notuyla paylaştı.
Adana doğumlu güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde babasını paylaşıp ''Bir kebapçı kolay yetişmiyor'' notunu düşmüştü.
Vatanım Sensin dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu, Yargı dizisiyle ününe ün kattı.
Güzelliğiyle gündem olan Deniz'in, Instagram'da 2 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.
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