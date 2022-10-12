Güzel voleybolcu Zehra Güneş'in kuzeni Survivor'ın yıldızı çıktı! Görenler inanmakta güçlük çekti

Voleybol yolculuğuna henüz 13 yaşında başlayan Zehra Güneş, kısa sürede meslek hayatında büyük başarılar elde etti. Güzelliği dillere destan olan milli voleybolcumuz, bakın hangi Survivor yarışmacısının kuzeni çıktı.

Kartal doğumlu Zehra Güneş, Vakıfbank Spor Kulübü'nde başlayan spor kariyerini, hala aynı takımda sürdürüyor.

Yalnızca bağlı olduğu spor kulübünde değil, milli takımdaki başarılarıyla da göz dolduran Zehra Güneş, özel yaşamıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Bir süredir Fenerbahçeli Yarınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ile birlikte olan Zehra Güneş, aşkını gözler önünde yaşamayı tercih ediyor.

Güzelliği nedeniyle dünyanın dört bir yanından hayran kitlesi bulunan Zehra Güneş, sosyal medya paylaşımlarıyla da beğeni topluyor.

Zehra Güneş'in, Survivor yarışmacısı Berkan Karabulut ile kuzen olduğunu duyanlar şaşıp kaldı.

Survivor 2020 ve 2022'de yarışan Berkan Karabulut, kendine has tavırlarıyla yarışmaya damga vurmuştu.

Berkan Karabulut, maç esnasında Zehra Güneş ve kız arkadaşı Lale Onuk ile çekilmiş bir kareyi paylaşıp ''Gururumuzsun kuzen'' notunu düştü. İkilinin kuzen olduğunu duyanlar inanmakta güçlük çekti.

Sosyal medya kullanıcıları, ''Gerçekten kuzenler mi?'' ve ''Şoktayım, alakaları yok'' gibi yorumlarda bulundu.

7 yaşındayken futbola başlayan Berkan Karabulut, sporu hayatının her alanına dahil etti.

Bir dönem profesyonel olarak basketbolla ilgilenen Berkan Karabulut, lisans eğitimini de spor bilimleri üzerine yaptı.

Berkan Karabulut, uzun bir süredir fenomen Lale Onuk ile aşk yaşıyor.



