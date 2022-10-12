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  4. Güzel voleybolcu Zehra Güneş'in kuzeni Survivor'ın yıldızı çıktı! Görenler inanmakta güçlük çekti

Güzel voleybolcu Zehra Güneş'in kuzeni Survivor'ın yıldızı çıktı! Görenler inanmakta güçlük çekti

12.10.2022 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kariyerindeki başarılarının yanı sıra güzelliğiyle de ilgi odağı olan milli voleybolcu Zehra Güneş, saha dışındaki yaşamıyla merak uyandırıyor. Zehra Güneş'in Survivor yarışmacısıyla kuzen olduğunu duyanlar şaşıp kaldı.

Güzel voleybolcu Zehra Güneş'in kuzeni Survivor'ın yıldızı çıktı! Görenler inanmakta güçlük çekti

Voleybol yolculuğuna henüz 13 yaşında başlayan Zehra Güneş, kısa sürede meslek hayatında büyük başarılar elde etti. Güzelliği dillere destan olan milli voleybolcumuz, bakın hangi Survivor yarışmacısının kuzeni çıktı.

Kartal doğumlu Zehra Güneş, Vakıfbank Spor Kulübü'nde başlayan spor kariyerini, hala aynı takımda sürdürüyor.

Güzel voleybolcu Zehra Güneş'in kuzeni Survivor'ın yıldızı çıktı! Görenler inanmakta güçlük çekti

Yalnızca bağlı olduğu spor kulübünde değil, milli takımdaki başarılarıyla da göz dolduran Zehra Güneş, özel yaşamıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Güzel voleybolcu Zehra Güneş'in kuzeni Survivor'ın yıldızı çıktı! Görenler inanmakta güçlük çekti

Bir süredir Fenerbahçeli Yarınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ile birlikte olan Zehra Güneş, aşkını gözler önünde yaşamayı tercih ediyor.

Güzel voleybolcu Zehra Güneş'in kuzeni Survivor'ın yıldızı çıktı! Görenler inanmakta güçlük çekti

Güzelliği nedeniyle dünyanın dört bir yanından hayran kitlesi bulunan Zehra Güneş, sosyal medya paylaşımlarıyla da beğeni topluyor.

Güzel voleybolcu Zehra Güneş'in kuzeni Survivor'ın yıldızı çıktı! Görenler inanmakta güçlük çekti

Zehra Güneş'in, Survivor yarışmacısı Berkan Karabulut ile kuzen olduğunu duyanlar şaşıp kaldı.

Güzel voleybolcu Zehra Güneş'in kuzeni Survivor'ın yıldızı çıktı! Görenler inanmakta güçlük çekti

Survivor 2020 ve 2022'de yarışan Berkan Karabulut, kendine has tavırlarıyla yarışmaya damga vurmuştu.

Güzel voleybolcu Zehra Güneş'in kuzeni Survivor'ın yıldızı çıktı! Görenler inanmakta güçlük çekti

Berkan Karabulut, maç esnasında Zehra Güneş ve kız arkadaşı Lale Onuk ile çekilmiş bir kareyi paylaşıp ''Gururumuzsun kuzen'' notunu düştü. İkilinin kuzen olduğunu duyanlar inanmakta güçlük çekti.

Güzel voleybolcu Zehra Güneş'in kuzeni Survivor'ın yıldızı çıktı! Görenler inanmakta güçlük çekti

Sosyal medya kullanıcıları, ''Gerçekten kuzenler mi?'' ve ''Şoktayım, alakaları yok'' gibi yorumlarda bulundu.

Güzel voleybolcu Zehra Güneş'in kuzeni Survivor'ın yıldızı çıktı! Görenler inanmakta güçlük çekti

7 yaşındayken futbola başlayan Berkan Karabulut, sporu hayatının her alanına dahil etti.

Güzel voleybolcu Zehra Güneş'in kuzeni Survivor'ın yıldızı çıktı! Görenler inanmakta güçlük çekti

Bir dönem profesyonel olarak basketbolla ilgilenen Berkan Karabulut, lisans eğitimini de spor bilimleri üzerine yaptı.

Güzel voleybolcu Zehra Güneş'in kuzeni Survivor'ın yıldızı çıktı! Görenler inanmakta güçlük çekti

Berkan Karabulut, uzun bir süredir fenomen Lale Onuk ile aşk yaşıyor.

Güzel voleybolcu Zehra Güneş'in kuzeni Survivor'ın yıldızı çıktı! Görenler inanmakta güçlük çekti


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survivor Berkan Karabulut Ebrar Karakurt Zehra Güneş sosyal medya yaşında
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