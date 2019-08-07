Güzelliğinize gölge düşmesin! Genç kalmanın basit adımlarını deneyin

Lenflerin doğru dolaşımına yardımcı olmak için kan dolaşımını iyileştirmek ve sabahları taze hissetmek için bu basit egzersizleri yapabilirsiniz. Alexander Alexandrovitch Mikulin tarafından tasarlanan bu vibro-jimnastiği uygulayın. Topuklarınızı yerden yaklaşık 1 cm yukarı kaldırın ve çok fazla güç kullanmadan geri bırakın. Sabahları yapabilirsiniz.

Damarlarınızı sağlıklı tutmak ve damar elastikiyetini arttırmak için bu egzersizi günde birkaç kez yapın. Damarların zamanla daha az fark edileceğini göreceksiniz. Günde 3-4 kez 20 defa yumruğunuzu sıkın ve gevşetin. Gün boyunca yapmaya çalışın.

Dirseğinizi masanın üstüne yerleştirin ve alnınıza bakacak şekilde avucunuzu çevirin. Alnınızı avucunuzun altına yerleştirin ve boynunuzu gevşetin. Dairesel hareketler yapın, biraz bastırın ve avucunuzu kaşlarınızdan saç çizginize getirin. Alnın tüm yüzeyini kaplayarak masaj hareketlerini tekrarlayın. Kaşlardan saç çizgisine doğru hareket edin, aksi halde değil. Çalışırken yapabilirsiniz.

DURUŞUNUZU GELİŞTİRİN

Bu germe egzersizi hem yetişkinler hem de çocuklar için harikadır. Omuz bıçaklarını doğru noktaya yerleştirmeye, doğru omuz pozisyonunu korumaya, göğsü açmaya ve sırt kaslarını güçlendirmeye yardımcı olur. Kapının önünde durun elleriniz bel hizasında olcak şekilde kapının kenarlarından tutun. Bu pozisyonda 10-20 saniye kalın dikkatli bir şekilde esneyin. Bu egzersizi günde birkaç kez yapabilir ve pozisyonunuzu tuttuğunuz süreyi artırabilirsiniz.

KALÇAYI ŞEKLE SOKMAK İÇİN

Spor salonuna gitmeseniz bile kalçalarınızın çalışmasını sağlayın. 20 saniye boyunca kalça kaslarınızı sıkın ve gevşetin, 10 saniye ara verin ve tekrarlayın. Bunu 5 kez yapın. Yürürken kalçalarınızı gerin. Sağ ayağınızla adım atın kalçanızı gerin ve geri adım atın. Daha sonra diğer ayağınızla deneyin. 5 kez tekrarlayın.

SELÜLİTİ ÖNLEMEK İÇİN KALÇA ÜZERİNDE YÜRÜME

Kan dolaşımı, kas çalışması ve vücudun metabolizmasını arttırmanın yanı sıra, bu egzersiz, toksinleri gidermek için mükemmel olan midenizin işlevini uyarır. Kaymaz bir yüzeye oturun. Sağ bacağınızı ve kalçanızı yerden çekin ve ileri doğru hareket ettirin. Sonra yürüme hareketiyle ileri geri hareket eden bacakları değiştirin. En az 30 kez tekrarlayın. Sabah ve akşam tekrarlayın.



