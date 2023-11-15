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Güzellik merkezi kurşunlanmıştı! Banu Parlak, Dilan Polat ve Engin Polat tutuklanınca göbek attı

15.11.2023 08:52 | Son Güncelleme:
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Lüks yaşantısıyla gündeme gelen ve kara para aklama soruşturması nedeniyle son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Dilan Polat’a, Engin Polat’a ve Engin Polat'ın babası Sezgin Polat’a hakkında, şarkıcı Banu Parlak'ın Güzellik Merkezi'nin kurşunlanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında "azmettiricilik" suçundan tutuklama kararı verildi. Kararı duyan Banu Parlak göbek atarak kutlama yaptı.

Şarkıcı ve fenomen Banu Parlak’ın 1 Ekim’de Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı’nda bulunan güzellik merkezine yapılan silahlı saldırı sonrası Parlak Dilan Polat ve Engin Polat'ı suçlamıştı.

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Dilan Polat-Engin Polat çiftine ve Sezgin Polat’a, Banu Parlak’ın Bahçeşehir’deki güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklama kararı verildi.

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Kararı duyan Banu Parlak sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Polat çifti ve Sezgin Polat’ın adliyeye sevk edildiğini ifade eden Parlak, daha sonra oyun havası eşliğinde dans ettiği bir video paylaştı.

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