Güzellik merkezi kurşunlanmıştı! Banu Parlak, Dilan Polat ve Engin Polat tutuklanınca göbek attı

Şarkıcı ve fenomen Banu Parlak’ın 1 Ekim’de Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı’nda bulunan güzellik merkezine yapılan silahlı saldırı sonrası Parlak Dilan Polat ve Engin Polat'ı suçlamıştı.

Dilan Polat-Engin Polat çiftine ve Sezgin Polat’a, Banu Parlak’ın Bahçeşehir’deki güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklama kararı verildi.

Kararı duyan Banu Parlak sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Polat çifti ve Sezgin Polat’ın adliyeye sevk edildiğini ifade eden Parlak, daha sonra oyun havası eşliğinde dans ettiği bir video paylaştı.









