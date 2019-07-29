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'Güzellik Salonu Sendromu!' Kuafördeki bu hareket felç kalmanıza sebep olabilir

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 29.07.2019 10:24 | Son Güncelleme

Tıp dünyasındaki adı Güzellik Salonu Felç Sendromu (Beauty Salon Stroke Syndrome) olan bu tehlikenin şakası yok! Ancak merak etmeyin, anlatacaklarımız sayesinde bir sonraki kuaför randevunuzu iptal etmenize gerek kalmayacak.

Kaliforniya’da yaşayan 48 yaşındaki Elizabeth Smith her zaman gittiği kuaföründe saçlarını 10 dakika boyunca yıkattı. Buraya kadar her şey normal görünse de yaklaşık 1 hafta sonra Smith’in sol kolunda ve bacağında zayıflıklar başladı. Tam 10 gün sonra ise Elizabeth hayatını sonsuza kadar değiştirecek büyük bir felç geçirdi. Verdiği röportajda, “Doktorlar yaşayacağımı düşünmüyorlardı” diyerek tehlikenin boyutlarını gözler önüne serdi.

FELCİN BEDELİ AĞIR OLDU

Elizabeth Smith, güzellik salonundaki bir ihmal sonucu geçirdiği felci sağ atlatmayı başarsa da, asla eski sağlığına kavuşamadı. Smith, güç, denge ve görüş gibi bir dizi problemle baş ederken, beyninde kalan pıhtı da hayatını tehdit etmeye devam ediyor.

GENÇLERDE SIK GÖRÜLEN BİR SENDROM

Damar cerrahisi uzmanı Dr. Peter Gloviczki bu sendromun sanılanın aksine çok yaygın olduğunu ve sıklıkla gençler arasında görüldüğünü belirtiyor. Dr. Gloviczki sendromun sebebi olarak, boyundan geçip beyne giden ana damarlarda meydana gelen yırtılmaları işaret ediyor.

BOYNUNUZU EĞİNCE DAMARLAR AŞIRI GENİŞLİYOR

Dr. Gloviczki, damarlarda meydana gelen yırtılmanın boynun aşırı genişlemesi yüzünden gerçekleştiğini söylüyor. Dr. Gloviczki, “Boynunuzu geriye doğru yaslayıp bir süre öyle kalınca damarlara aşırı yük biniyor ve bu da damarın yırtılarak kan pıhtısının beyne ulaşmasına sebep oluyor” diyerek kuaförde saatler geçiren kadınları uyarıyor.

SADECE KUAFÖR DEĞİL HER YERDE BAŞINIZA GELEBİLİR

Harvard Tıp Fakültesinde görev yapan Dr. Aneesh Singhal Güzellik Salonu Felç Sendromu olarak adlandırılan bu durumun sadece kuaförlerde değil, her yerde başınıza gelebileceğini söylüyor. Tenis oynarken, yoga yaparken ve hatta dişçi koltuğunda otururken bile boynun gereğinden fazla geriye yaslanmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Dr. Singhal, felç ihtimalini azaltmak için boynunuzu 10-15 dakikadan daha fazla gergin tutmamak gerektiğini belirtiyor.

BELİRTİLERİ NORMAL FELÇTEN FARKLI

Güzellik Salonu Felç Sendromu’nun belirtileri normal felçten farklı olduğu için fark edilmesi zor olabilir. Saint John Sağlık Merkezinde görev yapan Nörolog Dr. Clifford Segil, Güzellik Salonu Felç Sendromu’nun baş dönmesi ve ellerde titreme gibi belirtiler gösterebileceğini söylerken, migren gibi saplanan ani baş ağrılarına, görüşte bulanmalara ve boyunda meydana gelen şişmelere de dikkat çekiyor.

BOYUN DESTEĞİYLE BU SENDROMDAN SAKINMAK MÜMKÜN

Kuaför salonlarındaki rutin saç yıkama işlemi sırasında boynun altına koyulabilecek desteklerle bu sendromdan kaçınmak mümkün. Saç yıkama işleminin 15 dakikadan fazla sürmemesi de alınacak önlemlerden birisi. Uzmanlar, boyundan beyne giden damarlara fazla yük binmemesi için boynun en fazla 15 derece açıyla eğilmesi gerektiğini söylüyor.


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Anahtar Kelimeler:
kuaför saç yıkama 'Güzellik Salonu Sendromu'

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