'Güzellik Salonu Sendromu!' Kuafördeki bu hareket felç kalmanıza sebep olabilir

Kaliforniya’da yaşayan 48 yaşındaki Elizabeth Smith her zaman gittiği kuaföründe saçlarını 10 dakika boyunca yıkattı. Buraya kadar her şey normal görünse de yaklaşık 1 hafta sonra Smith’in sol kolunda ve bacağında zayıflıklar başladı. Tam 10 gün sonra ise Elizabeth hayatını sonsuza kadar değiştirecek büyük bir felç geçirdi. Verdiği röportajda, “Doktorlar yaşayacağımı düşünmüyorlardı” diyerek tehlikenin boyutlarını gözler önüne serdi.

FELCİN BEDELİ AĞIR OLDU

Elizabeth Smith, güzellik salonundaki bir ihmal sonucu geçirdiği felci sağ atlatmayı başarsa da, asla eski sağlığına kavuşamadı. Smith, güç, denge ve görüş gibi bir dizi problemle baş ederken, beyninde kalan pıhtı da hayatını tehdit etmeye devam ediyor.

GENÇLERDE SIK GÖRÜLEN BİR SENDROM

Damar cerrahisi uzmanı Dr. Peter Gloviczki bu sendromun sanılanın aksine çok yaygın olduğunu ve sıklıkla gençler arasında görüldüğünü belirtiyor. Dr. Gloviczki sendromun sebebi olarak, boyundan geçip beyne giden ana damarlarda meydana gelen yırtılmaları işaret ediyor.