KADIN

Güzellik standartlarına meydan okudular! Çatlak izlerini böyle ortaya çıkardılar

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 19.09.2019 14:48 | Son Güncelleme

Büyük beden model olarak ünlenen Ashley Graham vücut pozitifliğini savunmaya devam ediyor. Kadınların bedenleriyle barışmasını, çatlak izleriyle gurur duymasını söyleyen Graham, vücudundaki izleri bilgisayar programıyla ışıltılı bir görünüm verdirerek daha da ortaya çıkmasını sağladı.

Podyumlarda dünyanın ilk büyük beden modeli olarak adını duyuran Ashley Graham, büyük beden moda kavramına yeni bir soluk getirmesiyle biliniyor. Moda dünyasında 90 60 90 vücut ölçülerinin zamanla değişmesini sağlayan Graham, birçok büyük beden model için de ilham kaynağı oldu.

Hamile olan Graham, geçtiğimiz günlerde anne adaylarına destek olmak için vücudundaki çatlak izlerinin fotoğrafını paylaşmıştı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

same same but a little different

A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)'in paylaştığı bir gönderi ()

Model şimdi de izlerinin daha belirgin olduğunu göstermek için @glitterstretchmarks instagram hesabına fotoğrafını gönderdi.

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Dijital ortamda çatlaklarına ışıltılar koyduran Graham, birçok kadının bu hesaba fotoğraf göndermesini sağladı.

KADINLARA ÖZGÜVEN AŞILIYOR

Sanatçı Sara Shakeel'in dijital ortamda yaptığı düzenlemeler birçok kadına özgüven sağlamış görünüyor. Bu modaya katılan kadınlar çatlak izlerinin güzel olduğunu ve bunları gizlemeye gerek duymadıklarını söyleyerek popüler güzellik standartlarına meydan okuyorlar.

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Ashley Graham Çatlak izleri güzellik standartlarına meydan okuyan kadınlar

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