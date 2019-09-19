Güzellik standartlarına meydan okudular! Çatlak izlerini böyle ortaya çıkardılar

Podyumlarda dünyanın ilk büyük beden modeli olarak adını duyuran Ashley Graham, büyük beden moda kavramına yeni bir soluk getirmesiyle biliniyor. Moda dünyasında 90 60 90 vücut ölçülerinin zamanla değişmesini sağlayan Graham, birçok büyük beden model için de ilham kaynağı oldu.

Hamile olan Graham, geçtiğimiz günlerde anne adaylarına destek olmak için vücudundaki çatlak izlerinin fotoğrafını paylaşmıştı.

Model şimdi de izlerinin daha belirgin olduğunu göstermek için @glitterstretchmarks instagram hesabına fotoğrafını gönderdi.

Dijital ortamda çatlaklarına ışıltılar koyduran Graham, birçok kadının bu hesaba fotoğraf göndermesini sağladı.

KADINLARA ÖZGÜVEN AŞILIYOR

Sanatçı Sara Shakeel'in dijital ortamda yaptığı düzenlemeler birçok kadına özgüven sağlamış görünüyor. Bu modaya katılan kadınlar çatlak izlerinin güzel olduğunu ve bunları gizlemeye gerek duymadıklarını söyleyerek popüler güzellik standartlarına meydan okuyorlar.



