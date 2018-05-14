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Gwyneth Paltrow'dan çıplak Anneler Günü paylaşımı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.05.2018 14:11 | Son Güncelleme

ABD'li oyuncu Gwyneth Paltrow, instagram hesabından yayınladığı Anneler Günü fotoğrafı ile adından söz ettirdi.

Gwyneth Paltrow'dan çıplak Anneler Günü paylaşımı!

Gwyneth Paltrow, Anneler Günü'nde yaptığı cesur paylaşım ile sosyal medyayı salladı. 45 yaşındaki aktris, 14 yıl önce ilk hamileliği sırasında çekilen çırılçıplak fotoğrafını instagram'da yayınladı.

"HAYAT DEĞİŞTİREN BİR AN..."

Ünlü oyuncunun, "14 yıl önce bir sabahın eşiğinde hayat değiştiren bir an... Hepimize, annelere, büyük annelere, büyük büyükannelere ve büyük büyük büyükannelere, Anneler Günü kutlu olsun" notunu yazdığı hamilelik fotoğrafı yaklaşık 250 bin beğeni aldı.

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Gwyneth Paltrow anneler günü

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