H tipi cezaevi nedir, kimler yatar? H tipi cezaevi hangi suçları kapsar?

Cezaevleri, diğer adıyla hapishaneler, suç derecesine göre çeşitlendirilir ve buna göre özellikleriyle kapasitesi değişkenlik gösterir. H tipi cezaevi özellik bakımından yüksek korumaya sahip bir cezaevidir. Gardiyanlar ve idare yönetimi ile çeşitli denetimler yapılır. Yüksek denetimli olan bu cezaevi çeşidinin kapasitesi ve sayısı farklıdır ve genellikle büyük şehirlerde bulunur.

H tipi cezaevi nedir?

Türkiye genelinde toplam 5 adet H tipi cezaevi mevcuttur ve büyük şehirlerde bulunur. H tipi cezaevi iki bloka sahiptir. Bloklardaki oda sayıları tek veya üç kişinin kalabileceği şekilde dizayn edilmiştir. Yemekhane bulaşıkhane veya berber gibi alanlar da mevcuttur. Kapasite olarak 500 kişilik alana sahiptir. Yemek ve bulaşık saatleri idare tarafından yönetilir, kantin imkânı da mevcuttur. Kalabalık cezaevleri aynı zamanda yüksek güvenlikli denetimlere de sahiptir. H tipi cezaevi bunlardan biridir. Denetimleri sıklıkla yapılır. Görüşler belirli gün ve saatlerde yapılır. Oda sistemi ve düzeni ile kurulan cezaevi çeşitlerinden biridir.

Cezaevi sistemleri çeşitlerine ve mahkum sayısına göre değişkenlik göstermektedir. H tipi cezaevi oda sisteminin bulunduğu cezaevi çeşitlerinden biridir. Cezaevi sisteminde sağlık sorunları için bulunan doktor personellerde mevcuttur. Mahkûmlar için cezaevi içerisinde psikolog da bulunur. Cezaevi dışarısından alışveriş yapmak da yasaktır. Kantinden belirli günlerde ve sayılı olarak alışveriş yapılabilir.

H tipi cezaevinde kimler yatar?

Genellikle terör suçuna karışmış zanlıların bulunduğu cezaevlerinden birisi H tipi cezaevidir. H tipi cezaevinde terörle mücadele suçlarına karışanlar sevk edilmektedir. Toplu suçlara teşvik eden ve bu suçları işleyen mahkûmlarında girdiği cezaevi çeşitlerinden biridir. Mahkûmların dışarıyla iletişim kurması veya görüşmesi de tamamen engellenmiştir. Cezaevi telefonu hariç mahkûmların telefon kullanımı yasaklanmıştır. Koğuş ve disiplin hücreleri de mevcuttur, erkek ve kadınların bulunduğu hücreler farklıdır.

H tipi cezaevi hangi suçları kapsar?

Cezevlerine sevk edilen kişiler, işledikleri suçların seviyesine göre değişkenlik gösterir. Devlete, topluma, kişiye karşı işlenen çeşitli suçlar bulunur ve bu nedenle cezaevleri gruplara ayrılır. Mahkûmların aynı suça karışmış diğer mahkûmlarla aynı odada bulunması idare tarafından yasaklanmıştır. Terör suçuna karışmış her zanlı mahkeme tarafından karara göre cezaevinde bulunacağı süre ve işlediği suçun tipine göre H tipi cezaevlerine sevk edilir.

H tipi cezaevine hangi suçtan girerler?

H tipi cezaevinin kapsadığı suçlar:

Devlete ve devlet çalışanlarına işlenen terör

Organize suçlar

Topluma karşı işlenen suçlar

Terör ve teröre yardım



