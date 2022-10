Cezaevi tipleri ve özellikleri nelerdir? Cezaevi tipleri neye göre belirlenir?

Zaman içerisinde yeni yasaların yürürlüğe girmesi ile cezaevleri kapalı ve açık olarak ikiye ayrıldı. Kapalı cezaevleri de kendi içerisinde barındıracağı hükümlü sayısına göre birkaç türe ayrılır.

Cezaevi Tipleri Neye Göre Ayrılır?

Kapalı cezaevi tiplerinin birbirinden ayrılmasının birden fazla sebebi bulunur. Kapalı cezaevleri, tesislerine, kapasitelerine ve mimari yapılarına göre çeşitlendirilir. A tipi, B tipi, C tipi, E tipi, F tipi, L tipi, T tipi, S tipi, R tipi ve yüksek güvenlikli olarak sınıflandırılır.

Açık cezaevleri ise genel olarak hükümlülerin iyileştirilmesi için çalıştırılması ve meslek edinmesine yardımcı olan ve firar etmelerine karşı dış güvenliği bulunmayan, güvenlik açısından kurum görevlilerinin gözetiminde olan erkek, kadın ve genç hükümlülere yönelik ceza infaz kurumlarıdır. Açık ceza infaz kurumları ihtiyaca yönelik olarak kurulur. İhtiyaç olursa kadın açık ceza infaz kurumları ya da gençlik açık ceza infaz kurumları olarak da kurulabilir.

Cezaevi Tipleri Harfleri Ne Anlama Gelir?

Cezaevi tipleri ve harfleri toplam olarak 21 tane bulunur. Her bir tip cezaevi ve harfi farklı anlamları ifade eder. Cezaevi tipleri ve özellikleri şu şekilde sıralanabilir;

A tipi: A tipi cezaevleri 1950 ve 1970'li yıllarda inşa edilen cezaevi tipidir. Bu tip cezaevinin banyosu, mutfağı, kütüphanesi ve konferans salonu da bulunur. Kadın ve çocuklar için ayrı bölümleri olan A tipi cezaevinin kapasitesi 24 kişilik olsa da gerektiği zaman 30 kişiye kadar barınabilir.

B tipi: 7 koğuş ve 2 disiplin hücresinden oluşan B tipi cezaevinde A tipi cezaevinde olduğu gibi kadın ve çocuk hükümlüler için ayrı bölümler bulunur. Banyo ve her koğuşun yanında mutfak olarak kullanılabilecek alanlar vardır. Her koğuşun havalandırması da ayrıca bulunur.

C tipi: 8 koğuş ve 4 disiplin hücresi bulunan C tipi cezaevlerinde de çocuk ve kadınlar için ayrı bölümler yer alır. Kütüphane, konferans salonu ve ayrıca banyo ile her koğuşun yanında mutfak olarak kullanılabilen bir alan vardır. 164 kişilik bir kapasiteye sahip olsa da gerektiği zaman 300 kişiyi barındıracak bir kapasitesi bulunur.

E tipi: E tipi cezaevlerinde normal kapasite 600 kişi olsa da gerekli durumlarda ranzalar eklenerek 1000 kişiye kadar barınabilir. Çocuk ve kadınlar için ayrı bölümlere sahip olan bu cezaevi tipinde jandarma için de müstakil yer vardır.

F tipi: Yüksek bir güvenliğe sahip olan F tipi cezaevleri sadece tehlikeli hükümlü ve tutukluların barınabileceği cezaevleridir. Hem fiziki yapısı hem de elektrik ve elektronik güvenlik sistemleri bakımından tehdit oluşturacak unsurları en aza indirecek şekilde yapılır. İçten ve dıştan koruma görevlileri ve güvenliği ile firara karşı engelleri bulunur.

H tipi: Oda sistemine göre inşa edilen bu tip cezaevleri iki katlıdır ve iki bloktan oluşur. 200 tane tek kişilik, 100 tane de üç kişilik bölmesi bulunur. Müstakil yemekhane ve tam teşkilatlı mutfağı vardır. Berber, çamaşırhane, özel ziyaretçi yeri ve mescit gibi alanları bulunur.

En Ağır Suçluların Yattığı Cezaevi Tipi Hangisidir?

Her suçlunun yattığı cezaevi tipi birbirinden farklıdır. Suçlunun suç oranına göre hangi tip cezaevinde kalacağı belirlenir. Bu noktada suçlulara göre cezaevi tipleri birbirinden ayrılır. En ağır suçluların yattığı cezaevi tipi F tipi cezaevidir. F tipi cezaevleri genellikle yüksek güvenlik önlemleri içerir. Aynı zamanda F tipi cezaevleri ağır cezaevi olarak da bilinir. F tipi cezaevlerinde çoğunlukla terör, topluma karşı ağır suçlar işleyen ya da devlete karşı bir suç işleyen kişiler yatar. Ayrıca uyuşturucu suçu işleyen ve organize suçlara karışanlar da F tipi cezaevlerinde hüküm giyer.