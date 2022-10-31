T tipi cezaevi nedir? T tipi cezaevi hangi suçları kapsar, T tipi cezaevinde kimler yatar?

Cezaevi çeşitleri birçok nedenle ayrıştırılmıştır. Kapalı, açık ve yarı açık olarak üçe ayrılmaktadır. T tipi cezaevi de kapalı cezaevi çeşitlerinden birisidir. Alan olarak da oldukça büyüktür. 616 kişilik cezaevi çeşitlerinden biridir. Kapasitenin geniş olması sebebiyle yüksek güvenlik sistemine sahiptir. Peki, T tipi cezaevi hangi suçtan girerler. T tipi cezaevleri ceza infaz kurumu olarak da bilinir. Büyük şehirlerdeki ceza infaz kurumlarının yerine ya da kapasitelerin yetersiz kaldığı zamanlarda çözüm için inşa edilen cezaevidir.

T tipi cezaevi nedir?

T tipi cezaevi genellikle büyük şehirlerde bulunur. Kapalı cezaevi olarak da adlandırılır. T tipi cezaevleri uluslararası standartlara uygun yapılan kapalı ceza infaz kurumudur. Cezaevi çeşitlerine göre oda ve kapasiteleri farklılık gösterir. T tipi cezaevi özellikleri şu şekildedir:

T tipi cezaevinde odalar 8,3 ve 1 kişilik olarak ayarlanmıştır.

8 kişilik 72 oda bulunmaktadır. 3 kişilik 8 odası mevcuttur. Tek kişilik oda sayısı ise 16 olarak ayarlanmıştır.

Oda içerisinde havalandırmalar bulunmaktadır.

Koğuş tipi cezaevi çeşitlerindendir.

Cezaevi içerisinde yemekhane ve yatakhane de ayrılmıştır.

Mahkûmların sağlığı için bulunan sağlık odaları da mevcuttur.

Cezaevi içerisinde kullanılan malzemelere idare tarafından denetim yapılması gerekmektedir. Kesici delici veya demir bulunan malzemelerin cezaevinde bulundurulması yasaktır. Geniş kapasiteye sahip olan T tipi cezaevi yüksek güvenliğe sahiptir. İki katlı oda sistemine sahip cezaevi çeşitlerinden biridir. Mahkûm sayısına göre kapasite arttırışı da yapılmaktadır. Kalabalık cezaevi çeşitlerinden biridir. Cezaevi içerisinde mahkûmların etkinlik yapabilmesi için çeşitli aktiviteler bulunmaktadır. Bahçe ve boya badana işleri işçi mahkûmlar tarafından yapılmaktadır. İşçi mahkûmlar yemek veya ekmek de yaparak yemekhane çalışanlarına yardım da bulunabilirler. T tipi cezaevlerinde revir de bulunmaktadır. Koğuşların belirli gün ve saatlerde muayene hakkı bulunmaktadır.

T tipi cezaevinde kimler yatar?

Cezaevi sınıflandırması ceza çeşitlerine göre ayrılmıştır. Mahkûmlar suç derecesine göre çeşitli cezaevlerine mahkeme kararıyla sevk edilmektedir. T tipi cezaevinde genellikle ağır suçları işlemiş mahkûmlar bulunmaktadır. Benzer suçlara karışmış zanlılar aynı cezaevinde kalmaktadır. Suç benzerliğine göre koğuş ayrıştırması da yapılmaktadır. T tipi cezaevi hangi suçları kapsar sorusuna genel olarak örgüt suçları denilir.

Cezaevi içerisinde bulunan odalarda mahkûmların bulunma sayıları idare tarafından ayarlanmaktadır. Tek kişilik odalarda genelde tehlikeli mahkûmlar kalmaktadır. 8 kişilik odalarda ise normal suçlara karışmış zanlılar bulunmaktadır.

T tipi cezaevi hangi suçları kapsar?

Birçok suç çeşidi bulunmaktadır. Ağır veya hafif suç derecelerine göre cezaevi ayrıştırmaları yapılır. T tipi cezaevinde genellikle ağır suç işlemiş zanlılar bulunmaktadır. Suç benzerliğine göre zanlıların oda ayrıştırılması yapılır. Örgüt liderleri T tipi cezaevinde kalmaktadır. 2 kişilik odalarda kalarak cezaevi idaresi tarafından gözetim altında olurlar. Yüksek güvenliğe sahip olan t tipi cezaevinde denetimler de sıklıkla yapılmaktadır. Memur koğuşları da bulunmaktadır. Memurlar tarafından devlete yapılan suçlar nedeniyle memur koğuşları ayrılmıştır. Genelde farklı sebepten dolayı ceza almış mahkûmların ortak olarak bulunduğu alandır. Peki, T tipi cezaevine hangi suçtan girerler?

Mahkeme kararıyla müebbet süresine tabii tutulmuş mahkûmlar

Örgüt suçlarına karışmış mahkûmlar

Cinayet, dolandırıcılık ve hırsızlık gibi suçlara karışmış zanlılar



