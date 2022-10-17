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A tipi cezaevi nedir, özellikleri nelerdir? A tipi cezaevi hangi suçları kapsar?

17.10.2022 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cezaevi hüküm giymiş kişilerin ceza süresince hapsedildiği yere verilen addır. Çeşitli gruplara ayrılır. Bu gruplar harfler ile isimlendirilir ve her cezaevinin özellikleri, kapasiteleri ve mahkum türleri farklılık gösterir. Cezaevi türleri aynı zamanda yüksek güvenlikli, kapalı, açık, kadın, erkek olmak üzere ayrılır. Yüksek güvenlikli cezaevleri üst düzey korunur ve tehlikeli zanlılar bu cezaevlerinde tutulur. Alfabeye göre sıralanan cezaevlerinin başında A tipi cezaevi gelir.

A tipi cezaevi nedir, özellikleri nelerdir? A tipi cezaevi hangi suçları kapsar?

Mahkeme tarafından verilen karar ile hapis cezası alan kişiler ceza süreleri boyunca cezaevlerine kapatılır. Hüküm giyen kişiler uygun cezaevlerine sevk edilir. Cezaevleri türleri arasında yer alan A tipi ceza infaz kurumları ilçe tipi cezaevlerine verilen addır. İhtiyaca yönelik olarak inşa edilen cezaevleri genellikle hafif olarak tabir edilen suçlardan ceza alan mahkumların tutulduğu yerlerdir. A tipi cezaevleri de kendi içinde gruplara ayrılır.

A Tipi Cezaevi Nedir?

A tipi cezaevleri 1950 ve 1970 yıllarında inşa edilmeye başlamıştır. İlçe tipi cezaevi olarak bilinir. Bu cezaevlerinde 4 adet koğuş bulunur. 2 disiplin hücresi, banyo ve mutfak da cezaevi içinde yer alır. Tüm harfli cezaevleri ile ortak özellik olarak kadın ve çocuk bölümleri içerisinde kütüphane ve konferans salonu da bulundurur. 4 adet havalandırma bahçesi bulunan bu cezaevi tipi 24 kişiliktir.

A2 Cezaevi: Bu cezaevinde 5 adet koğuş bulunur. Aynı zamanda 2 disiplin hücresi yer alır. 4 havalandırma bahçesi bulunan cezaevinin 40 kişilik kapasitesi vardır. İnşaatları 1950 ve 1960 yıllarında yapılmaya başlamıştır.
A3 Cezaevi: A tipi cezaevi türleri arasında yer alan A3 cezaevi, A tipi cezaevleri arasında en geniş kapsamlısıdır. 7 koğuşu bulunan A3 cezaevinde 2 disiplin hücresi yer alır. Kapasitesi ise 64 kişi ile 130 kişi arasında değişir.

A Tipi Cezaevi Hangi Suçları Kapsar?

A tipi cezaevleri ilçelerde bulunur. Genellikle hafif suçtan hüküm giyen kişiler en yakın A tipi cezaevlerine sevk edilir. A tipi cezaevinde kimler yatar;

Mahkeme kararı ile süreli olarak hüküm giymiş kişiler A tipi cezaevlerine sevk edilir.

A Tipi Cezaevine Hangi Suçtan Girerler?

A tipi cezaevleri ilçelerde ihtiyaca yönelik açılan cezaevi türüdür. Genellikle hafif suçtan yargılanan kişiler bu cezaevlerine gönderilir. Koğuş sayıları farklılık gösteren cezaevlerinde çocuk koğuşu ve kadın koğuşu da yer alır.

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cezaevi
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