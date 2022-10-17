A tipi cezaevi nedir, özellikleri nelerdir? A tipi cezaevi hangi suçları kapsar?

Mahkeme tarafından verilen karar ile hapis cezası alan kişiler ceza süreleri boyunca cezaevlerine kapatılır. Hüküm giyen kişiler uygun cezaevlerine sevk edilir. Cezaevleri türleri arasında yer alan A tipi ceza infaz kurumları ilçe tipi cezaevlerine verilen addır. İhtiyaca yönelik olarak inşa edilen cezaevleri genellikle hafif olarak tabir edilen suçlardan ceza alan mahkumların tutulduğu yerlerdir. A tipi cezaevleri de kendi içinde gruplara ayrılır.
A tipi cezaevleri 1950 ve 1970 yıllarında inşa edilmeye başlamıştır. İlçe tipi cezaevi olarak bilinir. Bu cezaevlerinde 4 adet koğuş bulunur. 2 disiplin hücresi, banyo ve mutfak da cezaevi içinde yer alır. Tüm harfli cezaevleri ile ortak özellik olarak kadın ve çocuk bölümleri içerisinde kütüphane ve konferans salonu da bulundurur. 4 adet havalandırma bahçesi bulunan bu cezaevi tipi 24 kişiliktir.
A2 Cezaevi: Bu cezaevinde 5 adet koğuş bulunur. Aynı zamanda 2 disiplin hücresi yer alır. 4 havalandırma bahçesi bulunan cezaevinin 40 kişilik kapasitesi vardır. İnşaatları 1950 ve 1960 yıllarında yapılmaya başlamıştır.
A3 Cezaevi: A tipi cezaevi türleri arasında yer alan A3 cezaevi, A tipi cezaevleri arasında en geniş kapsamlısıdır. 7 koğuşu bulunan A3 cezaevinde 2 disiplin hücresi yer alır. Kapasitesi ise 64 kişi ile 130 kişi arasında değişir.
A tipi cezaevleri ilçelerde bulunur. Genellikle hafif suçtan hüküm giyen kişiler en yakın A tipi cezaevlerine sevk edilir. A tipi cezaevinde kimler yatar;
Mahkeme kararı ile süreli olarak hüküm giymiş kişiler A tipi cezaevlerine sevk edilir.
A tipi cezaevleri ilçelerde ihtiyaca yönelik açılan cezaevi türüdür. Genellikle hafif suçtan yargılanan kişiler bu cezaevlerine gönderilir. Koğuş sayıları farklılık gösteren cezaevlerinde çocuk koğuşu ve kadın koğuşu da yer alır.
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