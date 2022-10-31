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M tipi cezaevi nedir? M tipi cezaevi hangi suçları kapsar, M tipi cezaevinde kimler yatar?

31.10.2022 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemizde birden çok farklı çeşitte cezaevi bulunmaktadır. Cezaevleri özelliklerine, kapasitesine ve suçlara göre değişkenlik göstermektedir. Önemli cezaevi çeşitleri bulunmaktadır. Cezaevleri güvenlik bakımından da değişkenlik göstermektedir. Yüksek güvenlikli cezaevi tipleri mevcuttur. M tipi cezaevleri hem güvenlik hem de kapasite bakımından düzenlemelerin yapıldığı cezaevi çeşitlerinden biridir. M tipi cezaevi nedir, hangi suçları kapsar?

M tipi cezaevi nedir? M tipi cezaevi hangi suçları kapsar, M tipi cezaevinde kimler yatar?

Cezaevi çeşitleri kapasite ve özellik bakımından değişkenlik göstermektedir. Suç çeşitlerine göre cezaevleri ayrılmıştır. Farklı çeşitlerde ve özelliklerde cezaevleri bulunur. M tipi cezaevi ağır suçların işlendiği ve tehlikeli mahkûmların bulunduğu cezaevi çeşitlerinden biridir. Bu nedenle yüksek güvenlikli özelliğe sahiptir. M tipi cezaevine hangi suçtan girerler sorusunun cevabı kısaca terör, cinayet ve taciz suçlarıdır.

M tipi cezaevi nedir?

Her cezaevi çeşidinin farklı özellikleri bulunmaktadır. Özellik ve büyüklük bakımından değişkenlik gösteren birçok cezaevi bulunmaktadır. Türkiye’de 22 tane M tipi cezaevi sistemi bulunmaktadır. M tipi cezaevi özellikleri şu şekildedir:

  • M tipi cezaevi iki katlı sisteme dayalı olan cezaevi çeşitlerinden biridir.
  • Kapalı cezaevidir.
  • Kış aylarında kalorifer sistemi kullanılmaktadır.
  • Yaz aylarından ise mahkûmların odalarında bulunan havalandırma sistemi devreye girmektedir.
  • Koğuş sistemi kullanılmaktadır.
  • Odalar 4,6,8,10 kişilik şekilde dizayn edilmiştir.
  • Mahkûm sayısına göre yerleştirme yapılmaktadır.
  • Kalabalık ve tekli odalarda havalandırma sistemi bulunmaktadır.
  • Cezaevi sisteminde kadın çocuk erkek ayrılmıştır.
  • Banyo ve yemekhane hizmetinin bulunduğu cezaevi çeşitlerinden biridir.
  • Yatakhane ve yemekhane aynı katta bulunmamaktadır.
  • İki katlı sisteme sahip olan M tipi cezaevlerinde yatakhane alt kata dizayn edilmiştir.

İdare ve cezaevi tarafından belirli kurallar bulunur. Cezaevi içerisinde kullanılan malzemelerin idare tarafından onaylanması gerekir. Mahkûmlar yakınlarıyla konuşabilmesi için cezaevi telefonunu kullanması gerekir. Cezaevi içerisinde mahkûmlara yönelik etkinlikler de yapılır. Kurum içerisinde bulunan konferans salonu hamam mescit gibi alanlar mahkûmlar tarafından kullanılır. Meslek edinmeye yönelik iş atölyeleri de mevcuttur. Mahkûmlar çeşitli iş atölyelerini kullanarak cezaevi içerisinde el işleri yapar. Kurallara uymayan mahkûmlar için 6 tane disiplin hücresi bulunur. Cezaevi içerisinde demir veya kesici aletlerin bulunduğu kıyafetleri kullanmak yasaklanmıştır. Kadın ve çocuklar için ise müstakil bir alan bulunmaktadır. Peki, M tipi cezaevine hangi suçtan girerler?

M tipi cezaevi hangi suçları kapsar?

Suç farklılığına göre cezaevleri de sınıflandırılmıştır. M tipi cezaevi ağır suçları işleyen mahkûmların bulunduğu alandır. M tipi cezaevleri kapasite bakımından da yeterlidir. 150 kişilik kapasiteye sahip olması nedeniyle denetimler de sıklıkla yapılmaktadır. Siyasi ve terör gibi suçlara karışmış M tipi cezaevine sevk edilmektedir. Gasp ve taciz suçlarına karışmış mahkûmlar da M tipi cezaevinde bulunmaktadır. M tipi cezaevi infaz kurumu olarak da adlandırılmaktadır. Tehlikeli mahkûmların bulunması nedeniyle yüksek güvenlikli cezaevlerindendir. Peki, M tipi cezaevinde kimler yatar?

  • Cinayet ve gasp zanlıları
  • Terör veya teröre yardım eden mahkûmlar
  • Taciz veya tecavüz suçlarına karışan zanlılar

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